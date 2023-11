Le club subaquatique de Rodez crée l’observatoire des espèces : comment fonctionne-t-il ?

Une commission a vu le jour dans ce club ruthénois, permettant à chacun de contribuer à un inventaire recensant les différents éléments de la faune et de la flore dans nos rivières.

Assis derrière son bureau, au siège du club subaquatique de Rodez (CSR12), le président du club, Xavier Noal, n’a jamais assez de mots pour parler de plongée, d’émerveillement à chaque descente sous l’eau, en mer, en lacs ou en rivières.

Ses récits font plonger avec lui. En eau douce, en compagnie des perches, d’un gardon, d’un silure où d’une plante, d’un rocher, d’une gravière, ou en mer, un rassemblement d’anchois qui attire, thons, barracudas ou autres murènes, mérous…

La saison préférée des plongeurs, c’est l’automne, par sa température encore douce et le calme revenu d’un été bruyant et encombré. " Cela nous permet de profiter d’une nature sous-marine où chaque poisson ou mollusque retrouve sa place ", analyse le président.

Le club ruthénois compte 140 plongeurs de tout âge. Mais également, une école de plongée, des cours de perfectionnement et de nombreuses sorties rythment la vie du club.

Un travail étudié dans nos collèges ?

Depuis peu, le club subaquatique s’est doté d’une commission en charge de répertorier, au niveau départemental, les fonds aquatiques, lacs comme rivières. Ainsi, biologistes, photographes, vidéastes, documentalistes, plongeurs du CSR12 se sont organisés, quinze membres la constituent, sous la présidence de Marie-Cécile Devroe. Une commission qui souhaite faire un inventaire et le partager sur le site du club dans un premier temps avant de le mettre à disposition de tous d’ici une année après retour d’expérience. "Nous avons exposé notre intention à Arnaud Viala, président du Département qui a validé notre dossier et les services départementaux vont nous accompagner car cela est susceptible d’être utilisé par des collèges. Une convention sera établie", assure Xavier Noal pour qui la commission permettra de montrer la richesse de la vie sous l’eau aveyronnaise. L’Aveyron est ainsi le seul département à gérer une commission aussi spécifique car "chaque région a ses richesses aquatiques particulières et nous nous voulons faire découvrir les nôtres". Ainsi, chaque photo, chaque vidéo, chaque document sera daté, authentifié, par l’auteur et décrit dans le lieu précis du département. Les membres de la commission se sont aperçus qu’il y avait beaucoup de vie dans les eaux aveyronnaises, parfois endémiques à la région. "Les éponges ou les moules d’un lac ne sont pas les mêmes que dans un autre, idem pour beaucoup de plantes. Le comportement des poissons ou oiseaux comme le Cincle plongeur sont différents selon son habitat". Un répertoire sera créé au fil des expéditions, puis chaque trimestre, analysé et comparé avec les outils Doris (Données d’observations pour la reconnaissance et l’identification de la faune et la flore subaquatiques) et le carnet de plongée naturaliste "expert" pour les sciences participatives (Cromis) à l’échelle internationale eau douce et mer.

Chacun peut amener sa pierre à l’édifice, il suffit d’envoyer une photo ou vidéo avec les circonstances, le lieu et la date de celle-ci, des membres de commission se rendront sur les lieux pour valider ceci et faire le travail de recherche nécessaire.

Pour contacter la commission : www.csr12.com