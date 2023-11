Luc-la-Primaube. Travaux, petite enfance, service civique…

L’aménagement de l’avenue de Toulouse convenu par convention avec le Département a permis d’engager, conformément au schéma intercommunal des mobilités actives, la réalisation d’un cheminement piéton et cycliste sur une section de trottoir de cette avenue. Cet aménagement correspond aux caractéristiques techniques (largeur de 3 mètres), que Rodez Agglomération a choisi d’accompagner financièrement pour favoriser les mobilités actives sur le territoire. Le conseil de communauté de Rodez agglomération a octroyé à la commune la somme de 49 878,36 € correspondant à 60 % du coût de l’aménagement en faveur des mobilités actives restant à la charge de la commune.

La convention d’objectifs et de financement avec la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron relative au relais petite enfance La Galipette pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 a été approuvé par le conseil municipal.

La Caf s’engage sur cette période à contribuer par le biais du versement de la prestation de service RPE, au financement de 43 % des dépenses de fonctionnement du relais dans la limite d’un prix plafond défini par la Cnaf.

L’objectif de l’engagement de service civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur des défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. Les jeunes accomplissent une mission d’intérêt général (au moins 24 heures par semaine). Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’État au volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Le montant de l’indemnité est fixé à hauteur de 600,94 €/mois dont 81 % sont pris en charge par l’État, soit 111,45 €/mois versé par la collectivité.