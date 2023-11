Bruno Guillon, Sylvie Tellier, Julian Draxler : un homme spécialisé dans le braquage et le cambriolage des stars épinglé

Un homme âgé de 27 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire, soupçonné d'avoir organisé la séquestration de l'animateur Bruno Guillon, le cambriolage ou tentative de cambriolage, de plusieurs stars dont l'ancien footballeur du PSG Julian Draxler et l'ancienne miss France, Sylvie Tellier.

Un homme âgé de 27 ans a été interpellé le 30 octobre à Paris selon des informations révélées par Le Parisien. Il est soupçonné d'être impliqué dans plusieurs cambriolages ou tentatives de cambriolage en région parisienne visant des personnalités. Avec, toujours le même mode opératoire : un cambriolage avec séquestration.

Notamment, celui de l'animateur Bruno Guillon de l'émission "Chacun son tour" diffusée sur France 2 et de sa famille dans leur domicile des Yvelines le 27 septembre 2023.

Le cerveau d'un groupe criminel spécialisé dans les braquages de célébrités ?

L'homme est suspecté d'appartenir à un groupe criminel spécialisé dans les braquages de célébrités. Les enquêteurs ont pu remonter jusqu'au suspect après l'interpellation de trois braqueurs liés au braquage violent de Bruno Guillon, de sa femme et de son fils. Comme l'expliquent nos confrères, c'est grâce à un routeur qu'ils ont pu remonter jusqu'à ce quatrième suspect.

Des écoutes téléphoniques

Des écoutes téléphoniques auraient permis de déterminer que les trois personnes interpellées auraient été recrutées par cet homme de 27 ans. Lors de la perquisition à son domicile, "un brouilleur d'ondes, un détecteur de micro et de balise, un copieur de fréquences et du matériel servant à commettre des effractions ont été trouvés".

Une perquisition qui a porté ses fruits

Interpellé, il a été mis en examen pour "vol en bande organisée, séquestration et association de malfaiteurs". Toujours selon nos confrères, l'homme, accusé d’avoir tué par balles un membre d’une bande rivale en 2017, avait été acquitté par la cour d'assises de Paris en mars 2023.

Trois jours après la violente agression qu'il a subie à son domicile avec toute sa famille, Bruno Guillon avait confié le cauchemar vécu cette nuit du 26 au 27 septembre dernier.

"On va vous buter"

"Il est aux alentours de 3 h du matin, ils sont trois. Je suis en train de dormir évidemment, et j'entends mon fils qui parle. Je me lève et là, tout de suite, je vois une lumière qui fonce vers moi, avec quelqu'un qui hurle et qui me pose un revolver sur le front en me disant : "On va vous buter. Tais-toi, on sait qui tu es"...".

Le commando pourrait être impliqué dans la tentative de cambriolage récent de l'ancienne Miss France et ancienne directrice du concours éponyme, Sylvie Tellier. Deux hommes âgés de 22 et 27 ans seront jugés le 5 décembre 2023. Idem, l'un des hommes interpellés dans l'affaire Bruno Guillon est mis en cause aussi dans la tentative de cambriolage du domicile de l’ex-footballeur allemand du Paris Saint-Germain Julian Draxler dans les Hauts-de-Seine en août 2023.