Decazeville. Inscriptions ouvertes pour l’atelier numérique

Le centre social et l’équipe d’animation locale de Decazeville communauté proposent un atelier pour s’initier au numérique qui s’adresse aux personnes du territoire.

Venez apprendre l’utilisation de l’outil informatique, naviguer sur le Web, faire ses démarches en ligne, créer et utiliser sa propre boîte mail (réception et envoie de messages), utiliser les réseaux sociaux, éviter les arnaques, etc. Cinq séances auront lieu à Saint-Julien-de-Piganiol (commune de Saint-Santin), de 14 heures à 16 heures, les mercredis 15, 22 et 29 novembre, et les 6 et 13 décembre. Cet atelier numérique est animé par Denis Moulin.

Tarif : 5 € pour les cinq séances de 2 heures.

Informations et inscriptions (obligatoires) : 05 65 47 96 73.