Najac. Le renouvellement partiel du conseil municipal des jeunes se prépare

Créé au printemps 2021 et composé de douze jeunes Najacois, le conseil municipal des jeunes (CMJ) va être renouvelé partiellement.

Ouvert aux jeunes à partir du cours moyen première année (CM1) et jusqu’à l’âge de 20 ans, habitant Najac ou inscrits à l’école du village, son rôle est de faire vivre l’esprit de citoyenneté.

Au cours de ces deux premières années, les projets prioritaires exprimés par les jeunes étaient de pouvoir bénéficier d’une salle où se retrouver et faire des activités de plein air. C’est chose faite. La salle des jeunes baptisée "La casa", claquant comme un air de flamenco est ouverte et aménagée. Quant aux activités de plein air grâce à un partenariat avec l’Aagac, gestionnaire de la base de loisirs, celles-ci ont pu être développées. Ainsi, neuf sorties différentes ont permis aux jeunes Najacois de vivre des moments forts.

Sur ce point, la spéléologie a particulièrement marqué les adolescents. "On peut dire que les jeunes ont pris leur rôle de jeune citoyen engagé au sérieux avec leur participation à différents évènements associatifs et municipaux, la plantation d’arbres et plantes sur la commune…", saluent les élus. Ils ajoutent "certains ont eu l’opportunité d’aller à Paris à la rencontre de jeunes du café des enfants Le Cafézoïde, lesquels ont ensuite été reçus à Najac en partenariat avec le estival de cinéma Sous les toiles."

"Participer au CMJ, c’est s’engager pour sa commune et mener à bien des projets et activités entre jeunes", expriment les membres du Conseil municipal. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 novembre (le dossier de candidature est à télécharger sur najac.fr/conseil-municipal-des-jeunes/).

Renseignements au 06 20 74 93 47.