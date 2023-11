Golinhac. Le village sera en fête ce week-end

Le foot, le club de l’amitié et le Foyer rural se sont unis pour préparer la fête de la Saint-Martin qui aura lieu ce week-end 11 et 12 novembre. Avec un élan de solidarité des habitants de la commune : dons de pomme et châtaignes, préparation du cidre… les festivités s’annoncent être un bon cru avec un programme varié. Il ne reste plus qu’à espérer un temps clément pour que tous les ingrédients soient réunis.

Le samedi, à 19 h 30 une soupe au fromage sera servie à la salle des fêtes, suivie d’un concours de belote.

Le dimanche, à 8 heures un petit-déjeuner aux tripous ou sucré sera proposé pour les gourmets. À 10 h 30 la messe sera célébrée, suivi de la cérémonie du11-Novembre. Un vin d’honneur sera offert pour l’occasion. Tout l’après-midi, jeux divers ainsi que les châtaignes grillées, le cidre doux, le vin chaud et nouveau seront servis sur la place du village. Une exposition et un vide livres se tiendront à la salle de la mairie. De nombreuses animations sont programmées : à 14 h 30, spectacle à la salle des fêtes pour les enfants avec "Carnicouflettes et Tourniminous" ; à 16 heures, animation sur la place avec l’accordéoniste Guillaume Fric ; à17 h 30, concert en l’église avec la chorale de Villecomtal ; à 18 h 30, feu d’artifice, suivi à 19 h 30 du repas Fidéuà de marisco, animé par Emylee.

Réservation au 06 81 51 72 44 ou au 06 12 57 24 33.