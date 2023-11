Trémouilles. Murder party : du théâtre immersif et participatif

Qui a poignardé la chose ? Voilà, le décor est planté avec cette question qui demande une réponse, la musique de la "panthère rose" qui s’élève en sourdine et le public présent est sollicité. Dans un décor d’un vieux grenier avec toiles d’araignées, cranes, bougies, tableaux, fauteuils, cartons … poussiéreux, les jeunes ados et adultes spectateurs, papier et crayon à la main, peuvent interroger les suspects pour aider la commissaire qui distribue des bonbons parfois, analyser les situations révélées par des indices .. ce qui fait de cette pièce de théâtre "murder party : un mercredi d’automne" un spectacle immersif et participatif d’une originalité toute nouvelle pour beaucoup, sauf pour leur fan club qui se déplace à chaque fois.

Proposé par Arts et Cultures Trémouilles, soutenu par le département de l’Aveyron et coordonné par le PETR Syndicat Mixte du Lévezou à l’occasion du festival "Polar, sorcières et soupe au potiron" organisé par les bibliothèques du Lévézou, les acteurs tantôt drôles, grinçants, sérieux, charmeurs…. du théâtre de la Doline de Millau ont su captiver l’attention en révélant leurs petits secrets pour aider à trouver la vérité. Aussi cette soirée bien particulière fut prisée et savourée sans modération.