Auriac-Lagast. Samuel Barthes, "berger d’abeilles"

Samuel Barthes est un jeune apiculteur de 21 ans passionné par les abeilles depuis ses 15 ans. En 2016, il installe sa première ruche dans son exploitation familiale où est produit depuis quatre générations du lait de brebis. Très bien entouré par sa famille, il développe petit à petit son rucher : de la fabrication des ruches au développement des colonies en passant par la confection d’une gamme de miels aveyronnais très variée, Samuel construit petit à petit un vrai projet professionnel.

Le métier d’apiculteur est un métier rigoureux demandant une surveillance accrue des ruches. En effet, ces dernières demandent beaucoup d’attention notamment d’avril à août, lorsque les colonies d’abeilles se développent. Samuel doit également surveiller le stock de miel récolté par les abeilles afin qu’elles puissent se nourrir aisément durant toute la période hivernale. C’est ainsi qu’au fil des saisons, le jeune apiculteur doit veiller au bien-être de ses colonies tout en élaborant de nouvelles stratégies de développement.

Cette année, Samuel a développé son activité et propose aujourd’hui quatre catégories de miels. Le miel de colza : doux et crémeux, il est le grand favori des enfants. Le colza est ensuite secondé par le miel de printemps toutes fleurs, réputé pour être le miel "passe-partout" grâce à ses arômes doux et sucrés. Autour du mois de juillet c’est le moment de récolter le miel d’été toutes fleurs, très apprécié par les amateurs de miel grâce à son goût fruité, c’est un grand classique. Enfin, Samuel possède un dernier miel dans sa gamme, il s’agit du miel de châtaignier plus fort en bouche, c’est un miel de caractère idéal pour parfumer les recettes de cuisine. C’est ainsi qu’en 2023, le jeune Aveyronnais a pu participer au concours départemental de miel dans la catégorie "polyfloral foncé vendeur".

Cette participation a été récompensée par une médaille d’argent pour son miel d’été. Samuel invite à le découvrir sous l’appellation "Berger d’abeilles" à la miellerie située à Lagarde commune d’Auriac-Lagast, à Unicor Cassagnes-Bégonhès mais aussi à l’office de tourisme du Réquistanais.

Pour suivre l’aventure "Berger d’abeilles", un site internet a été créé (www.berger-abeilles.fr), il est accompagné par un compte Instagram et Facebook.