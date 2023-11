Aveyron : tirs de chasseurs, lâchers de rapaces... Cette commune déclare la guerre aux pigeons

Lors de la dernière saison de chasse, 2500 pigeons ont été tirés.

C’est un véritable fléau à Villefranche, qui inquiète de plus en plus de riverains. Lors de la dernière réunion de quartier de la Bastide à Villefranche-de-Rouergue, nombreux sont les habitants qui réclament une solution pour réduire le nombre de pigeons.

« C’est dégueulasse tous les matins devant chez moi. Je suis obligé de nettoyer », témoigne une Villefranchoise. « J’entends toujours du bruit sous mon toit et ma gouttière et remplie de fientes », ajoute un autre.

« C’est un vrai problème », appuie le maire Jean-Sébastien Orcibal. « La situation risque en plus de s’aggraver avec le réchauffement climatique. Cette année, on a eu des mois de septembre et octobre chaud, ce qui favorise les couvées. En 2024, le nombre de pigeons va exploser ».

Face à la situation, la municipalité a installé trois pigeonniers, à la collégiale, sur les bords de l’Aveyron et dans les locaux de l’ancien laboratoire, rue Prestat. L’objectif est de stériliser les œufs en les secouant.

En 2023, la SACPA, un organisme qui assiste les collectivités locales dans la gestion des animaux en ville, en a stérilisé 1 500 œufs. Mais face au nombre toujours plus grand de volatile, la solution des pigeonniers ne suffit pas.

2 500 pigeons tirés par les chasseurs

« Les pigeons vont se nourrir dans les fermes aux alentours », ajoute le maire. « On a donc sollicité la société de chasse pour agir et les tirer ». Lors de la dernière saison, un arrêté municipal a autorisé le tir de pigeons sur certaines propriétés, et ainsi 2 500 volatiles envahisseurs ont été tués. Cette opération devrait être reconduite pour la prochaine saison de chasse.

Des rapaces lâchés dans les immeubles

La municipalité étudie une autre piste. « On est en contact avec une société spécialisée qui utilise des rapaces pour chasser les pigeons », ajoute le maire. Contrairement au faucon qui tue pour se nourrir, et donc régule très peu de pigeons par jour, d’autres rapaces sont beaucoup plus efficaces. Ils peuvent être lâchés une nuit dans un bâtiment envahi, et tuent l’ensemble des volatiles dans la bâtisse, en échange d’une récompense après le travail effectué.

« On a aussi répertorié chaque parcelle de logements vacants en ville, où les pigeons font leur nid. Puis nous avons demandé aux propriétaires de fermer les ouvertures par lesquels les oiseaux rentrent », détaille Jean-Sébastien Orcibal.

Une véritable guerre de longue haleine contre ces nuisibles, qui n’est pas près de s’arrêter.