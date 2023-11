Entraygues-sur-Truyère. Des œuvres simples et splendides

Les céramistes Kiho Kang, Kati Tuominen-Niitylla, Paul Philp, Isabelle Roux et Maria Bosch présentent encore pour quelques jours (jusqu’au 26 novembre), leurs œuvres, à la galerie du Don du Fel.

Le visiteur pourra y admirer des œuvres remarquables, de l’art brut, et se sentir non plus dans une galerie, mais dans un musée d’art primitif ou de paléontologie. Des pots qui ont l’air d’être sculptés dans la pierre, coulés en métal, tressés de végétaux, ou imitant le bois ou la paille.

Des effets de matière à s’y méprendre, qui donnent envie de les toucher pour mieux apprécier le lisse ou le rugueux…

Mais seuls les yeux ont le droit de s’y attarder. Bref une visite à ne pas manquer.