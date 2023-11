Taussac. Le village décroche un premier prix ex aequo

Au cœur de l’été, le jury du concours départemental du fleurissement et de l’aménagement du cadre de vie, après avoir parcouru les différentes réalisations du village a décerné le 1er prix ex æquo dans la 3e catégorie à la commune de Taussac.

Dans ses conclusions le jury a notamment fait état du fait que la commune possède de réels atouts sur la valorisation du patrimoine local et la préservation de la biodiversité.

Félicitations aux associations de la commune, la lande de Mayrinhac, le jardin pédagogique et le sentier de l’imaginaire qui contribuent pleinement à la protection de la faune et de la flore. Merci à tous pour vos efforts et embellissements au quotidien qui ont permis à la commune d’obtenir ce 1er prix !