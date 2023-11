Naucelle. Les spectacles et ateliers de la Compagnie Ticotacam ont fait voyager le jeune public

Le centre social et culturel du Pays ségali en partenariat avec le département de l’Aveyron et les structures Petite enfance du Pays ségali communauté accueillait lors de la première semaine de vacances scolaires Camille Vialle et sa compagnie Ticotacam pour une semaine de résidence à la rencontre des plus jeunes enfants du territoire.

Tout au long de la semaine, de Calmont à Salan en passant par Naucelle et Baraqueville, cette équipe d’artistes danseurs est venu rencontrer professionnels et enfants dans les crèches et halte-garderie, familles et enfants lors d’un atelier dédié et a également rassemblé près de 200 personnes, adultes et enfants confondus lors des deux séances du spectacle Matériamix joué à la salle des fêtes de Naucelle et à la salle des combles de la mairie à Baraqueville.

Un croisement inédit et de grande qualité qui a permis aux plus jeunes comme à leurs parents et grands-parents de voyager à travers les styles et les époques : hip-hop, flamenco, baroque…

Un programme d’automne mis en place depuis de très nombreuses années à destination des plus jeunes et qui remporte à chaque édition un franc succès. L’équipe du CSCPS est d’ores et déjà sur le pont pour préparer la prochaine édition.