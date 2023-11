Pour bien gérer leur argent, les jeunes se tournent vers leurs proches

(ETX Daily Up) - Les jeunes générations abordent de façon plus décomplexée ce sujet tabou qu’est l’argent. Elles assument plus que celles qui les ont précédées de vouloir un train de vie confortable. Pour prendre des décisions financières éclairées, elles requièrent l’aide de leurs proches.

Environ deux tiers (64%) des étudiants américains disent solliciter leurs parents ou des membres de leur famille pour avoir des conseils financiers, d’après un récent sondage Morning Brew/ Generation Lab*. En comparaison, seuls 12% d’entre eux demandent l’aide d’un mentor. Ils sont encore moins nombreux à se tourner vers un ami ou un conseiller pour savoir comment faire fructifier leur argent. Cela montre que les jeunes estiment que les institutions bancaires ne sont pas forcément les plus à même de les accompagner dans leurs ambitions financières.

Car les vingtenaires le reconnaissent bien volontiers : ils espèrent, un jour, être riches. Les deux tiers des répondants confient ainsi qu’ils seraient satisfaits s’ils avaient un patrimoine d’un million de dollars. Si les jeunes sont conscients qu’une telle somme ne se gagne pas du jour au lendemain, ils sont convaincus de leur capacité à y arriver. Quelque 45% des étudiants américains pensent qu’ils atteindront le succès financier quand ils auront la trentaine (entre 31 et 40 ans, pour être précis). D’autres croient qu’ils y arriveront plus rapidement, c’est-à-dire durant leur vingtaine (21%). Au contraire, une infime partie est plus pessimiste et estime qu’elle ne connaîtra jamais la fortune (8%).

Améliorer sa culture financière

Il faut dire que le chemin de la réussite est semé d’embûches. De nombreux rapports indiquent que le niveau de vie des jeunes s’est dégradé ces dernières décennies, quel que soit leur niveau d’études. Les salaires qu’ils perçoivent dès leur arrivée sur le marché de l’emploi ne sont souvent pas à la hauteur de leurs espérances, sauf pour les diplômés dont le profil et les compétences suscitent l’intérêt des entreprises. Mais pour les autres, pas question de se décourager pour autant. Ils réfléchissent à différents moyens pour générer un complément de revenu et améliorer leur situation économique. Pour ce faire, ils n’hésitent pas à cumuler plusieurs emplois - ou "side gigs" en jargon business - ou à se frotter par eux-mêmes aux questions d’argent.

En effet, le manque de culture financière des jeunes est souvent pointé du doigt. Les trois quarts des membres de la génération Z ne se sentent pas sûrs d’eux quand il s’agit de prendre des décisions liées à l’argent, d’après un sondage mené par la "fintech" Greenlight en 2021 auprès de 1029 Américains âgés de 13 à 20 ans.

Faute d’accompagnement, certains jeunes décident de se former eux-mêmes à la finance. Un tiers d’entre eux font appel à leur réseau personnel pour combler leurs lacunes en la matière, tandis que 28% regardent du côté des banques. D’autres cherchent des conseils financiers sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur TikTok. Si le réseau social regorge d’influenceurs spécialisés sur le sujet, les jeunes ne doivent pas nécessairement prendre leur avis pour argent comptant. Il est toujours plus prudent de se tourner vers des sources d’information fiables pour savoir comment investir son pécule.

*Ce sondage de Morning Brew et de Generation Lab a été réalisé en octobre dernier auprès de 978 Américains faisant actuellement des études supérieures.