Procès des faucheurs volontaires : l'Aveyronnais Christian Roqueirol devant la justice à Carcassonne

Alors que le procès de deux faucheurs volontaires se tenait au tribunal de Carcassonne ce mercredi 8 novembre, un rassemblement en soutien aux prévenus était organisé devant le palais de justice. Des Audois et des Aveyronnais étaient au rendez-vous pour défendre une agriculture sans OGM.

On pourrait croire à un jour de marché. Sur le boulevard Jean-Jaurès, ce mercredi 8 novembre 2023 à Carcassonne, devant le palais de justice, des barnums sont montés, des crêpes sont vendues à prix cassé et le café est offert. Environ 80 personnes s'agglutinent. Elles sont dans la ville préfecture pour soutenir "deux des leurs" : des faucheurs volontaires jugés pour une action menée dans les locaux d'Arterris à Castelnaudary, le 4 mars 2021.

Un seul des deux prévenus est finalement présent. Il est entré dans le prétoire. Dehors, on brandit les drapeaux, on échange avec les forces de l'ordre bloquant l'accès aux manifestants. Depuis les marches, Mimi Jodor dessine des croquis pour garder un souvenir. "Il y en a marre que l'on prenne les écologistes pour des terroristes. On milite pour l'eau, pour l'air, pour que les gens soient en bonne santé", souffle-t-elle.

Une figure du Larzac devant le tribunal

Quelques mètres plus loin, Sébastien est venu avec une délégation de la Confédération paysanne de l'Aveyron. Il faut dire qu'il connaît bien le prévenu : Christian Roqueirol, figure emblématique de ce syndicat agricole et du Larzac. "Ce rassemblement, c'est un acte collectif. On ne lutte pas pour nous, nous nous battons pour une alimentation sans OGM. Pour ne plus se nourrir de variétés chargées en pesticides", détaille-t-il.

La matinée passe. Plusieurs faucheurs, qui étaient présents le jour de l'intervention, ont voulu être jugés. Le tribunal a refusé cette demande. Ils rejoignent les militants à l'extérieur. Sur les coups de midi, Christian Roqueirol sort du tribunal sous les applaudissements "des siens". Il lève le poing et se dirige vers ses soutiens accompagné de ses conseils. "J'ai été très fier de représenter tous les autres, ceux qui n'ont pas pu être jugés [...] Les produits que l'on a trouvés chez Arterris sont porteurs d'une plus grande quantité de pesticides. C'est d'utilité publique de les refuser."

Le jugement sera rendu le 6 décembre, à 9 heures.