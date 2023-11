Espalion. "Rimas en lenga mairala" de Joseph Vaylet, poèta trobador

Vendredi 10 novembre, à partir de 9 h 30, l’association "Les Amis de Joseph Vaylet-Occitans en Roergue-Naut" présente à la librairie Pont virgule son recueil de poèmes occitans "Joseph Vaylet, poèta trobador – Rimas en lenga mairala".

Ce recueil rassemble des textes inédits, sélectionnés par Gérard Ferrand parmi les très nombreux manuscrits et archives du Fonds Vaylet. Quatrième ouvrage édité par l’association, il propose des poèmes qui chantent la nature, le pays natal, l’amour rêvé, vécu ou contrarié. D’autres poèmes sont dédiés à ses amis fidèles, à "la lenga d’Òc", sa langue maternelle, à sa famille, à l’art de vivre du Haut-Rouergue…

Enfin, sont publiés aussi, des poèmes "engagés", tels ceux dédiés aux mineurs en lutte du bassin de Decazeville, aux paysans du Larzac…

"Poèta, aparaire de la tèrra roèrgassa e de sa lenga", Joseph Vaylet passa sa vie à recueillir des témoins de la culture et de la langue occitanes. D’une curiosité insatiable, il mena des recherches dans toutes sortes de domaines de la connaissance. Son objectif premier fut leur transmission et leur mise à disposition des générations présentes et futures.

L’association qui s’efforce d’explorer, de valoriser et de mettre à la disposition du public ce patrimoine culturel exceptionnel que le Félibre Majoral Joseph Vaylet nous a légué, est heureuse de vous présenter "Rimas en lenga mairala".

Demain, vendredi 10 novembre aura lieu une séance de dédicaces et d’échanges, en français ou en occitan, selon vos souhaits.