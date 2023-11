CARTES. Pluies, orages, inondations : le Pas-de-Calais reste en rouge, 42 départements en vigilance ce vendredi 10 novembre

De fortes précipitations sont encore attendues sur le nord de la France ce vendredi.

Ce jeudi 9 novembre, l'eau montait toujours dans le Pas-de-Calais, placé par Météo France en vigilance rouge pour les pluies, inondations et risques de crue, alors que de nouvelles importantes précipitations touchent à nouveau le nord de la France, "dans un contexte hydrologique très préoccupant", conséquence de l'arrivée sur le pays d'une nouvelle dépression, Elisa.

Les cumuls de pluie sur une large moitié ouest du Pas-de-Calais atteindront 50 à 70 mm, voire 80/100 mm localement. Ce pic de précipitations concerne surtout la moitié ouest du département, mais pourrait concerner également la Somme et la Seine-Maritime.

\u26a0\ufe0fLes averses ont repris sur les départements en #VigilanceOrange?et #VigilanceRouge \ud83d\udd34#PluieInondation du nord de la France. Elles vont régulièrement tomber sur la zone jusqu'à vendredi après-midi.

Un département en rouge 4 autres en orange

Le Pas-de-Calais reste en rouge Repro Centre Presse - Météo France

Le Pas-de-Calais va rester en conséquence en vigilance rouge pour les pluies, les inondations et les crues jusqu'à ce vendredi 10 novembre à midi, avec une situation à risque dans la nuit de jeudi à vendredi alors que ces pluies vont s'étendre jusqu'au milieu de l'après-midi.

Le Nord, la Somme et la Seine-Maritime sont eux placés en vigilance orange pour les mêmes raisons. Toujours en vigilance orange mais pour le vent et les crues, la Charente-Maritime est également placée en vigilance orange, alors que la Gironde et les Landes risquent de subie autant des crues que des épisodes de vagues/submersion.

Vent d'ouest, froid sur les Alpes

Le vent soufflera fort sur la Bretagne, mais aussi sur l'Allier et le Puy-de-Dome ce vendredi, avec 20 départements placés en vigilance jaune.

Vigilance jaune aussi sur les départements alpins, où l'hiver est déjà là, pour les risques d'avalanches et/ou neige et verglas. Les départements concernés :

Savoie

Haute-Savoie

Isère

Hautes-Alpes

Alpes-de-Haute-Provence

Pluie sur l'Occitanie, 4 départements en vigilance

Ce vendredi 10 novembre, l'Occitanie connaîtra des pluies éparses, un temps gris et humide mais moins sur le littoral méditerranéen et le Gard et des températures comprises entre 7°C et 16°C dans l'après-midi. La matinée sera plus pluvieuse, avec quelques flocons de neige sur l'Aubrac, et les pluies se feront plus discrètes en soirée.

Quatre départements d'Occitanie sont néanmoins placés en vigilance jaune pour les crues :