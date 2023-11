"On ne sait pas ce qu'il s'est passé" : un camion de transport aveyronnais avec 56 bovins se renverse sur l'autoroute

Au lendemain du dramatique accident, la société de transport aveyronnaise Da Silva donne des nouvelles du chauffeur et des bovins.

Un dramatique accident a coûté la vie à plusieurs dizaines de bovins qui venaient de l'Aveyron, sur l'autoroute A43 au sud de Lyon, dans la nuit de mardi 7 à mercredi 8 novembre 2023. Aux alentours de minuit, le camion aurait heurté la pile d'un pont et la remorque s'est renversée.

Si l'hypothèse d'une défaillance technique a été soulevée, les causes de l'accident sont pour l'instant toujours inconnues. "On ne sait pas ce qu'il s'est passé", réagit André Da Silva, gérant de la société de transports Da Silva, basée à Curières. "Le camion était en bon état, le contrôle technique était à jour... Tous les documents ont été transmis aux gendarmes, tout était en règle". Les forces de l'ordre ont également contrôlé la carte du véhicule, qui régule les temps de repos et de conduite. Le chauffeur a été entendu par les gendarmes, aucune infraction n'a été retenue.

Par chance, le conducteur est ressorti indemne de l'accident. "Physiquement, il va bien. Et psychologiquement, il va comme quelqu'un qui a eu un accident. C'est un conducteur très expérimenté qui est chez nous depuis longtemps... Ca n'a pas été une nuit facile".

"Quasiment" tous les bovins ont perdu la vie

André Da Silva confirme que les bovins provenaient de l'Aveyron. Plusieurs animaux ont été tués lorsque la remorque s'est retournée sur l'autoroute, quand de nombreux blessés ont été euthanasiés sur place par des équipes de vétérinaires.

Sur les 56 bovins, "quasiment tous" sont décédés ou ont été euthanasiés. "Nous sommes encore dans l'attente des décisions des vétérinaires concernant des bêtes qui ont été blessées", confie le transporteur routier spécialisé dans les liaisons France-internationale, et dont le camion était en route pour l'Italie.

Pendant plus de 10 heures, cette section de l'autoroute au niveau de Saint-Laurent-de-Mure a été fermée dans les deux sens de circulation. Pour cause, des bovins on jonché la route, inertes, quand d'autres ont divagué sur l'A43, blessés. Un important dispositif avait été mis en place pour retrouver les bêtes qui avaient pris la fuite sur les différents axes connectés à l'autoroute.

Un autre accident provoqué par la voiture d'un fiché S

Le dramatique accident a fait l'objet d'une importante couverture médiatique en raison de l'improbable suite des événements. A environ 1 kilomètre de là, alors que des embouteillages s'étaient formés, une voiture a décidé de faire demi-tour sur l'autoroute.

Selon les informations du quotidien local Le Progrès, la voiture appartenait à une personne fichée S. Elle aurait roulé à contresens avant de percuter de front un véhicule qui arrivait en face. Trois potentiels suspects qui se trouvaient dans la voiture ont alors pris la fuite dans la nuit... un peu trop précipitamment. Un fusil d'assaut leur appartenant a été trouvé sur la chaussée sur les lieux de l'accident, quand la housse de l'arme a été découverte dans la voiture du fiché S.

La police judiciaire a été saisi de l'enquête, et un appel à témoins à été lancé. La voiture qui a été percutée de face s'est retrouvée sur le toit, le jeune conducteur était en urgence absolue lorsqu'il a été pris en charge par les secours. Jeudi soir, ses jours n'étaient plus en danger.