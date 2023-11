VIDEO. Les freins lâchent, un camion aveyronnais transportant 56 bovins se renverse sur l'autoroute

Le chauffeur est ressorti indemne, mais plusieurs bovins ont été tués sur le coup ou euthanasiés sur l'autoroute en raison de graves blessures.

Le camion faisait vraisemblablement route vers l'Italie quand l'accident a eu lieu. Sur l'autoroute A43, au sud de Lyon (Rhône), une défaillance du système de freinage a amené le véhicule à taper la pile d'un pont, renversant ainsi sa remorque aux alentours de minuit, mardi 7 novembre 2023. À l’intérieur : 56 bovins, potentiellement aveyronnais.

Le chauffeur arriverait en effet de l'Aveyron, d'après le quotidien local Le Progrès. Le camion appartiendrait à la société de transport routier Da Silva, basée à Curières. Le choc a été fatal pour plusieurs bovins qui se trouvaient dans le chargement, les dépouilles ont jonché le sol de l'autoroute toute la nuit et une partie de la matinée. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre ces bovins, le museau ensanglanté, patienter autour du lieu de l'accident :

Toujours selon Le Progrès, toutes les bêtes qui se trouvaient dans le camion de tête ont été tuées, ou bien gravement blessées et euthanasiées avec l'intervention de vétérinaires sur place.

Le chauffeur est sorti indemne de l'accident. Après avoir perdu sa remorque, son véhicule a continué sur la route pendant au moins un kilomètre avant de s'immobiliser. Il a été auditionné par les forces de l'ordre, aucune infraction n'a été relevée.

Improbable accident causé par un fiché S, coincé dans les bouchons

L'accident a créé d'importantes difficultés de circulation. La route a été coupée dans les deux sens pendant une dizaine d'heures : la circulation vers Lyon a repris vers 10 h 30 du matin, quand le sens vers la Savoie n'a été rouvert qu'à 12 h 30.

Dans un dramatique coup du sort, cet accident n'était que le premier. À environ kilomètre plus loin, dans les embouteillages qui s'étaient formés, un conducteur a décidé de faire demi-tour sur l'autoroute... mais il a percuté frontalement une voiture qui arrivait en face, vers 3 h 50.

Dans la voiture qui a fait demi-tour se trouvait un individu fiché S. Trois personnes étaient à bord, selon des témoins, et ils auraient pris la fuite après l'accident qu'ils ont provoqué et n'auraient pas été retrouvés. Mais sur la chaussée, les forces de l'ordre ont découvert un fusil d'assaut, dont la housse était toujours dans la voiture. Un appel à témoins a été lancé, et la police judiciaire a ouvert une enquête.

Dans la voiture qui a été percutée de face se trouvait un homme de 32 ans. Il était entre la vie et la mort lorsqu'il a été pris en charge par les secours, fort heureusement ses jours ne sont plus en danger.