Salon de l'habitat de Rodez : technologies connectées et domotique, à quoi va ressembler la maison du futur ?

Alarmes de tous types, vidéo-surveillance, commande à distance des ouvrants, des lumières ou des chauffages : plusieurs entreprises spécialisées dans les maisons connectées participeront à la 28e édition du Salon de l'habitat.

C'est un domaine fondamentalement lié à l'évolution des technologies et qui, de ce fait, doit se réinventer en continu pour bénéficier des dernières innovations. Depuis une quinzaine d'années, le secteur de la domotique et des maisons connectées n'a cessé d’évoluer. Avec une tendance forte, actuellement, autour du pilotage à distance, comme l'explique José Lagoa, à la tête de GSO Domotique.

Au même titre que plusieurs de ses confrères œuvrant de ce secteur, il participera du vendredi 10 au lundi 13 novembre, à l'édition 2023 du Salon de l'habitat, qui s'apprête à ouvrir ses portes à Rodez, au Val de Bourran. "Ce qui est tendance en ce moment, c'est le pilotage des ouvrants (stores ou volets) avec des automatisations, en fonction par exemple de la température", affirme José Lagoa.

Depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, il est depuis quelques années possible de commander ces ouvrants, équipés pour l'automatisation à partir d'une centaine d'euros s'ils sont dotés de volets électriques. Pour un volet manuel, il faut compter entre 400 et 600 euros pour installer le moteur et le dispositif permettant de la commander à distance.

"Fermer en cas d'intrusion, ouvrir en cas d'incendie"

Actuellement, l'automatisation des stores et volets représente près de 30% de l'activité de GSO Domotique. "Ce qui est intéressant, c'est de coupler l'installation d'ouverture des volets à des mesures de sécurité. Le relier à une alarme pour fermer en cas d'intrusion ou au contraire ouvrir en cas de départ d'incendie pour permettre l'accès aux pompiers", détaille l'entrepreneur primaubois.

Son confrère Nicolas Mare, à la tête de l'entreprise Domelec services, à Villefranche-de-Rouergue, constate lui aussi une forte demande en termes d'automatisation et de contrôle à distance des maisons. "Les demandes des clients en vue de réaliser des économies d'énergie, ça revient quotidiennement", confirme-t-il. "Pour moi, l'optimisation de la consommation d'énergie sera une tendance d'avenir, avec l'idée de moins consommer tout en ayant un confort identique voire accru".

Dans ses produits phares, un dispositif permettant d'ajuster la température d'un logement de manière très pointue, en installant un thermostat déporté, un contrôleur pour le ou les radiateurs(s) et une box internet qui analysera les températures extérieures et les tendances des prochains jours.

"Scénariser une présence en intervenant sur les lumières ou les stores"

Pour ce type d'installation sur trois radiateurs, il faut compter près de 500 €. Avec à la clé des économies d'énergie, comme peut en témoigner Nicolas Mare : "J'ai installé cela chez moi et j'économise en moyenne 23% sur ma facture, à températures égales", déclare-t-il.

La vidéo-surveillance a elle aussi la cote chez les clients. Avec plusieurs systèmes, des plus simples au plus complexes, et des prix allant de 200 € à "plusieurs centaines". "Certains modèles permettent de scénariser une présence en intervenant sur les lumières ou les stores, et il est possible de voir en temps réel ce qui se passe dans la maison", développe Nicolas Mare.

De vendredi à lundi de 10 heures à 19 heures (une nocturne aura lieu le vendredi jusqu'à 22 heures), plusieurs professionnels de la domotique seront présents parmi les quelque 140 exposants attendus cette année.

Prix d’entrée 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Des entrées à tarif réduit sont disponibles sur salonhabitat-rodez.fr