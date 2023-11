Luc-la-Primaube. Séparation parentale : quels impacts sur les enfants ?

Dans le cadre de son Animation Locale et Culturelle, la MJC de Luc-la-Primaube organisait vendredi dernier une conférence à l’Espace Antoine de St-Exupéry à La Primaube. Cette conférence animée par Edith Fortin, psychothérapeute, et orchestrée par François Bégaudeau, directeur de l’accueil de loisirs de la MJC et animateur de vie sociale, avait pour thème la séparation des parents. Quels sont les besoins des enfants, famille monoparentale, recomposée… Comment l’enfant vit-il, comprend-il et réagit-il à la rupture du couple parental selon son âge ?

Le divorce ou la séparation a des impacts à court, moyen et long terme sur l’enfant. Une séparation est un stress pour les parents et pour les enfants, mais elle n’est pas nécessairement traumatisante. Un attachement sécure permet à l’enfant de se sentir en confiance pour explorer le monde qui l’entoure. L’enfant développe un attachement sécure quand la personne qui prend soin de lui au quotidien répond à ses besoins de manière adaptée et prévisible. En cas de problème, il sait qu’il peut revenir vers l’adulte qui lui apportera protection et soutien et grandit avec l’idée de confiance en lui et son environnement. Pour prendre soin des enfants, différents sujets ont été abordés : trouver une stabilité et disponibilité suffisantes, des relations chaleureuses et stables, des informations claires et concrètes, une écoute attentive et aimante, un climat d’estime et de respect mutuels, l’organisation de la garde au service de la continuité affective, maintenir l’enfant en dehors du conflit parental, ce que l’enfant a besoin d’entendre…

Prochaine conférence le 16 novembre à 20 h 30 à l’espace St-Exupéry de La primaube. Celle-ci aura pour objet de vous informer sur les TDAH, (Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité) qui est un trouble du neurodéveloppement, qui touche les enfants et les adultes.