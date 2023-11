Lacroix-Barrez. Une réflexion sur le projet politique et les interactions entre les communes

À Lacroix-Barrez, la communauté de communes Aubrac-Carladez-Viadène a organisé une nouvelle séance du conseil communautaire, présidée par Jean Valadier.

L’occasion notamment pour les élus de poser les fondations d’une nouvelle collaboration, avant de passer en revue le reste des sujets inscrits à l’ordre du jour.

Les élus sont à la moitié de leur mandat électif. Jean Valadier, président de la communauté de communes, a donc profité de cette échéance de mi-parcours pour proposer de requestionner collectivement le projet politique et les interactions entre les communes et l’intercommunalité.

Lors de la séance de conseil communautaire, les élus ont pris connaissance de l’avis formulé en conférence des maires et ont voté favorablement pour son exécution.

Ainsi, les trois axes du projet communautaire ont été affinés : révéler l’Aubrac Carladez Viadène comme un territoire de vie choisie ; comprendre et protéger un cadre de vie de haute qualité paysagère et environnementale ; accompagner une économie de marque en mouvement et au service du territoire.

Le lien communes- communauté de communes est aussi au cœur de la feuille de route qui a été dressée, à travers une communication mutuelle renforcée, une répartition ajustée des responsabilités et des délégations et, enfin, une représentation plus fine des marges de manœuvre budgétaires pour animer le projet du territoire.

Prochain conseil communautaire : lundi 13 novembre, à 9 h 30, au centre culturel d’Argences-en-Aubrac.