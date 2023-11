Naucelle. Basket : les U15 filles qualifiées en régional

Ce sera l’équipe à suivre cette saison : les U15 Filles de Léo se sont qualifiées pour le championnat régional R3. Une accession amplement méritée après une phase de brassage bien maîtrisée par ce groupe de 11 joueuses qui apprend à se connaître et à jouer ensemble. De bon augure pour la suite de la saison qui les mènera à de nombreuses reprises dans la région toulousaine (Astro – Ouest toulousain – Verfeil – Quint Fonsegrives – Villemur), dans le Lot à Lalbenque et enfin chez les voisines aveyronnaises de Rignac.

Les 9 joueuses U18 Filles ont, elles, la chance d’accueillir un tout nouveau coach qui arrive tout droit de Belgique, où il a côtoyé le haut niveau en tant que joueur. Nul doute que Laurent saura apporter sa culture basket à ce groupe qui montre déjà de belles valeurs et une envie de progresser. Les joueuses rencontreront les équipes de Luc-Primaube, Rignac, ALBA, Gourdon et Montauban.

Accompagné à tour de rôle par Benoît et Pauline, le groupe de copains U16 aura lui fort à faire pour s’imposer dans le championnat U17G Aveyron-Lozère où ils rencontreront Basket-Vallon, ALBA, Rodez 2, Luc-Primaube, Villeneuve et Mende.

Côté mini-basket, nouveauté cette saison pour les U11 qui joueront sous forme de championnat avec des rencontres sur grand terrain en quart-temps comme les grands.

Les 16 joueurs sont encadrés par Fanny qui coachera aussi l’équipe fille sur les matchs.

Les garçons seront accompagnés par Baptiste, joueur U17.

Chez les plus petits, il reste encore quelques places pour étoffer les équipes U7 (2017-2018) et U9 (2015-2016) qui s’entraînent tous les samedis matin entre 9 h 30 et midi au gymnase Toulouse-Lautrec.

Les joueurs participeront à plusieurs plateaux ou manifestations tout au long de la saison.