Dramatique suraccident sur l'A43 : le conducteur de la voiture percutée par le véhicule d'un fiché S désormais en fuite, est décédé

Le conducteur qui a été percuté par un chauffard circulant à contresens sur l'A43 près de Lyon n'a pas survécu à ses blessures. Le chauffard, qui a pris la fuite après avoir abandonné son véhicule, fiché S, est activement recherché ainsi que deux autres suspects.

Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2023, une bétaillère en provenance de l'Aveyron qui se rendait en Italie avec, à l'intérieur, 56 bovins, a été victime d'un accident de la route, dans le département du Rhône. La remorque à l'intérieur de laquelle se trouvaient les bêtes s'est renversée sur l'autoroute A43 obligeant à couper la circulation et semant une scène de panique.

La circulation bloquée pendant dix heures

L'accident a nécessairement engendré de grosses perturbations sur le trafic avec une fermeture de l'axe autoroutier à hauteur de Saint-Laurent-de-Mure pendant dix heures. Parallèlement à l'accident des bovins, la suite des événements s'est enchaînée d'une manière totalement rocambolesque et malheureuse.

Le chauffard prend l'A43 à contresens

En effet, alors que la circulation était bloquée, un automobiliste a soudainement réalisé un demi-tour et pris l'A43 à contresens avant de percuter une voiture arrivant en face. Le conducteur et ses deux occupants ont abandonné leur véhicule et pris la fuite à pied. Ils sont toujours activement recherchés. Un appel à témoins a été lancé. Les enquêteurs ont découvert que la voiture était immatriculée au nom d'un fiché S. Des armes ont également été découvertes.

La victime était âgée de 32 ans

Le suraccident que le suspect en fuite provoque se termine par une issue tragique pour le conducteur qui circulait dans la voiture percutée de pleine face. On apprend en effet par nos confrères d'Actu.fr citant Le Progrès, que l’homme âgé de 32 ans, transporté en urgence absolue à l'hôpital est décédé des suites de ses blessures. La victime était originaire de Vénissieux dans la métropole de Lyon.

Une enquête du chef de blessures involontaires aggravées qui devrait être requalifiée en homicide involontaire est ouverte.