Football : Mpasi et Hountondji sélectionnés en équipe nationale pour les qualifications à la coupe du monde 2026

Quand le Rodez Aveyron football s'élancera en Coupe de France, avec déplacement à Liffré (Ille-et-Vilaine, R1) samedi 18 novembre (15 heures), deux Ruthénois auront le regard tourné vers la coupe du monde 2026. En effet, Lionel Mpasi et Andréas Hountondji ont été appelés dans leur équipe nationale respective pour disputer les deux premières journées des qualifications de la zone Afrique. La République démocratique du Congo, avec laquelle le portier ruthénois a décroché la qualification pour la coupe d'Afrique des nations (Can) 2024, et Mpasi ont au programme une confrontation avec la Mauritanie, mercredi 15 novembre (15 heures), puis une avec le Soudan, mardi 21 novembre (18 heures). Et Andréas Hountondji et la sélection du Bénin, qui n'ont quant à eux pas réussi à décrocher leur billet pour la prochaine Can, ont rendez-vous avec l'Afrique du Sud vendredi 17 novembre (18 heures), puis avec le Lesotho mardi 21 novembre (18 heures).