Football : les deux équipes fanions de Rodez connaissent leur premier adversaire de l'édition 2023-2024 de la Coupe de France

Les joueurs de Didier Santini ont hérité d'une formation de R1.

L'US Liffré pour le Raf. Cette année, le tirage au sort du 7e tour de Coupe de France a été plus clément que l'an passé pour Rodez. Pas de Saint-Etienne au programme, mais une formation de Régional 1 ! Alors qu'à ce stade de la compétition les tirages sont réalisés en tenant compte de la géographie, le Raf a donc été placé dans la poule F typée sud-ouest... et a hérité, aussi étonnant que cela puisse paraître, d'une formation bretonne, chez qui il se déplacera le week-end des 18 et 19 novembre !

Les Ruthénois connaissent également leur potentiel adversaire pour le 8e tour, en cas de victoire. Il s'agira du Mayenne stade FC (R1), de Saint-Paul (N3) ou de l'Avenir Aunis (R3).

Nice pour les Rafettes

Les Rafettes (D2), aussi, ont été fixées sur leur sort ce mercredi matin. Et elles ont été gâtées. Si, bien sûr, leur premier adversaire de cette édition n'est pas du même acabit que l'OL, contre qui elles étaient tombées l'an passé, les joueuses de Franck Plenecassagne ont cette fois hérité d'une équipe de D2F : l'OGC Nice. Elles recevront la formation qui pointe actuellement au 7e rang de D2, avec un point d’avance sur elles, le week-end des 18 et 19 novembre.

En cas de succès, les Ruthénoises affronteront le gagnant du duel entre Bourg-en-Bresse-Péronnas et le Nîmes métropole Gard, tombeur de Druelle au tour précédent.