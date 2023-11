Onet-le-Château. L’eau, du captage aux consommateurs

Mercredi 8 novembre, à la salle municipale de la Penchoterie, la CLCV (association Consommation Logement Cadre de Vie) recevait Yannick Recoules, directeur du syndicat des eaux de Montbazens-Rignac. Celui-ci a expliqué devant plus de 40 participants, le fonctionnement du syndicat : son rôle auprès des usagers (numéro d’appel unique pour toute question au 05 65 47 97 20) et sa mission pour la gestion de la ressource eau depuis les captages de l’Aubrac jusqu’aux consommateurs d’une zone s’étendant d’Onet-le-Château jusqu’au Villefranchois. À cette occasion, la CLCV avait organisé une dégustation "à l’aveugle" de 3 eaux : une eau de source vendue en bouteille, une eau minérale et l’eau du robinet. 70 % des participants ont reconnu l’eau du robinet, puisée donc sur l’Aubrac et qui reste, pour la CLCV une eau tout aussi bonne à consommer qu’une eau vendue en bouteille et bien moins onéreuse : 1,40 € le m3… contre 1,20 € le litre en moyenne dans le commerce.