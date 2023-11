La Fouillade. Marché de Noël : à jamais les premiers !

Sur des terres footeuses comme le sont celles de La Fouillade, les mots de Bernard Tapie, remontant en 1992, après la victoire de l’OM en Coupe d’Europe, "à jamais les premiers", ont une résonance particulière. Mais cette fois, ils n’affublent pas les fans du ballon rond. La petite histoire locale rappelle simplement que le 20 décembre 1997, le syndicat d’initiative de La Fouillade innovait en organisant le tout premier Marché de Noël de toute la région. Comment oublier ces soirs où à la veillée, pour cette première les mains agiles modelaient, tricotaient, dessinaient de quoi remplir les stands d’une passion communicative.

26 ans plus tard ce marché est toujours là. Toujours aussi vivant. Toujours aussi attractif. Et encore indispensable dans les animations de la vie locale. Toujours positionné le dimanche précédent Noël, il se tiendra cette année le dimanche 17 décembre dans la salle polyvalente. Les habitués retrouveront avec plaisir toutes les saveurs de Noël avec les producteurs du pays et leurs produits du terroir : vin, charcuterie, conserves de canard… Ils seront entourés de stands proposant une grande diversité de cadeaux grâce aux nombreuses créations des artisans et artistes du cru.

Enfin ce marché recevra, comme cela s’est imposé depuis plusieurs éditions, plusieurs auteurs régionaux : la romancière Muriel Batave-Matton avec notamment son dernier ouvrage "Philomène : le sang de la terre", l’historien Christian Font avec "Construire l’histoire de la Résistance, Aveyron 1944", l’ancien aubergiste et roi du zonc et de la tchache Pierre Carayon avec ses deux derniers ouvrages de souvenirs consacrés aux événements de mai 1968 et à ses années de Gaulliste, l’inclassable Maxime Roumagnac avec ses trouvailles improbables et enfin le local de l’étape Michel Lombard, à l’origine de l’émergence, lorsqu’il était président du syndicat d’initiative et élu, de ce marché de Noël, avec ses derniers titres et notamment un livre d’histoire et de souvenirs de La Fouillade.

Sera également présente la maison d’Éditions Toute Latitude avec notamment ses livres sur l’Amérique latine ainsi que de nombreux autres dédiés aux enfants et écrits par Jacqueline Moutte.