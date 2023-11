Le Nayrac. Une réussite pour le quine du Foyer Rural

La saison des quines a débuté avec celui du Foyer rural. De nombreux joueurs avaient fait le déplacement tant et si bien qu’il a fallu rajouter des tables et des chaises pour que chacun trouve une place. Alors que l’Espace multiculturel affichait complet, les parties ont commencé et les lots distribués aux gagnants. Il y avait charcuteries, fromages, corbeilles gourmandes, bons d’achat, pâtisseries, plantes fleuries, boissons… Certaines personnes sont reparties bien chargées tandis que d’autres se disaient que la chance n’était pas avec eux ce jour-là. Les bénévoles du Foyer rural se félicitent d’un tel succès et tiennent à remercier les commerçants, les joueurs… Et tous ceux qui ont participé à la réussite de ce quine.