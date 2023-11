Sébrazac. Une soirée moules frites réussie

La toute nouvelle équipe du comité des jeunes, section du foyer rural, était à la manœuvre, pour la soirée moules frites. Une première édition et un premier succès pour ces jeunes bénévoles.

La salle des fêtes de Sébrazac affichait complet. Pas moins de 145 convives avaient répondu à l’invitation des jeunes pour passer une excellente soirée. Au menu : moules frites servis à volonté, fromage et tarte régalés tous les gourmets. Après la dégustation, place à la danse. Lucien Domergue et son orchestre entraînaient les danseurs sur la piste dans une fabuleuse ambiance. Une soirée qui se poursuivait fort tard pour le plus grand plaisir de tous.

Que cette nouvelle association, qui ne manque pas de dynamisme, soit félicitée pour ce repas dansant orchestré de main de maître.