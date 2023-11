Ventes de livres : Astérix en triomphe

(ETX Daily Up) - Deux semaines après sa sortie, le tout dernier "Astérix" conserve la tête du classement des ventes de livres établi par Edistat. L'album "L'Iris blanc" devance "Le voyage de Shuna" de Hayao Miyazaki, qui entre directement en deuxième position, et le dernier volume de "Mortelle Adèle" qui perd encore une place cette semaine. Notons la domination des bandes dessinées, qui occupent les six premières places du Top 10, avant l'arrivée imminente des derniers prix littéraires - Goncourt, Renaudot, Femina - qui devraient bousculer le classement.

Classement des meilleures ventes de livres du 30 octobre au 5 novembre 2023 :

1. "Astérix T.40 - L'Iris blanc", René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro et Didier Conrad (Hachette)

2. "Le voyage de Shuna", Hayao Miyazaki (Sarbacane)

3. "Mortelle Adèle T.20 - J'apocalypse grave !", Mr Tan et Diane Le Feyer (Mr Tan & Co)

4. "Mortelle Adèle et les Reliques du Chat-Lune", Mr Tan et Diane Le Feyer (Mr Tan & Co)

5. "Blacksad T.7 - Alors, tout tombe - Seconde partie", Juan Díaz Canalès et Juanjo Guarnido (Dargaud)

6. "Un autre regard sur Blake et Mortimer - L'art de la guerre", Floc'h, Jean-Luc Fromental et José-Louis Bocquet (Blake et Mortimer)

7. "La Mort n'existe pas", Stéphane Allix (HarperCollins)

8. "La Doublure", Mélissa Da Costa (Le Livre de Poche)

9. "My Hero Academia T.37 - Défenseurs et attaquants", Kohei Horikoshi (Ki-oon)

10. "Spy x Family T.11", Tatsuya Endo (Kurokawa)





Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.