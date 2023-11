Paris : les lieux de collecte et de réemploi du XXe arrondissement

Les ressourceries et recycleries sont des lieux de collecte, de réemploi et de revente d’objets, qui méritent une seconde vie plutôt que d’être jetés. Où les trouver dans le 20e ?

Paris, avec ses habitants et visiteurs, produit plus d’un million de tonnes de déchets par an, soit 500kg par habitant. Seuls 20 % de ces déchets sont actuellement recyclés, une part qui progresse mais reste faible au regard du gisement.. Voici les adresses de lieux de réemploi dans le XXe

Le garage numérique

S’équiper, réparer et utiliser un ordinateur

4 place Henri Matisse, 75020 Paris

du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-17h30, Samedi : 10h30-12h30

legaragenumerique.fr

Ding Fring

Des vêtements pas chers et des achats solidaires+

46 rue du Surmelin, 75020 Paris

du lundi au samedi : 9h30-19h30

340 rue des Pyrénées, 75020 Paris

du lundi au samedi : 10h-19h

lerelais.org/aussi.php?page=ding_fring

Mon P'tit Python

Ressourcerie éphémère

2 rue Louis Ganne, 75020 Paris

mercredi et vendredi : 14h30-18h30

monptitpython@reemploi-idf.org

Repair Eco Place

Réparateur et reconditionneur solidaire / Smartphones

95 rue Avron, 75020 Paris

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 10h-13h30, 14h-18h

La Ressourcerie de Belleville

Ressourcerie généraliste

46 rue des Rigoles, 75020 Paris

jeudi, vendredi, samedi : 13h-18h

contact@laressourcedebelleville.fr

laressourcedebelleville.fr

Extramuros l'Association

Réemployeurs de bois et mobiliers. Ateliers et bricothèque à destination du public

156 rue de Ménilmontant, 75020 paris

du lundi au vendredi : 9h-17h

extramuros.org

Cyclofficine Paris

Atelier de réemploi vélo

3 rue Noisy le Sec, 75020 Paris

mardi 19h-21h, mercredi 15h-19h, samedi : 14h-18h

15 rue Pierre Bonnard, 75020 Paris

lundi : 19-21h, vendredi : 15-19h et samedi : 14-18h

cyclocoop.org

Emmaüs Coup de Main

Ressourcerie généraliste

70 rue Saint-Blaise, 75020 Paris

mercredi, jeudi, vendredi : 14h30-19h, samedi : 10h-13h et 14h-19h

emmaus-coupdemain.org

Emmaüs Alternatives

Des vêtements pas chers et des achats solidaires

8 rue d'Avron, 75020 Paris

du lundi au samedi : 11h-19h30

105 boulevard Davout, 75020 Paris

du lundi au samedi : 11h-19h30

emmaus-alternatives.org/nos-boutiques-solidaires

Envie Le Labo

Recyclerie / Appareils électroménagers

10 rue Julien Lacroix, 75020 Paris

du mardi au samedi : 10h-12h30, 13h30-19h

envie.org/envielelabo