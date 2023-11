Paris XXe : un mois pour valoriser l’économie sociale et solidaire dans l'arrondissement

Jusqu'à fin novembre, de nombreuses animations sont mises en place sur les thématiques des circuits courts, du réemploi ou de l'échange.

Le concept d’Economie sociale et solidaire désigne un ensemble de structures – associations, coopératives, mutuelles… – dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale. Les domaines d’intervention de l’économie sociale et solidaire contribuent largement à la richesse des territoires, et le XXe arrondissement de Paris a souhaité organiser un mois d'événements autour de ces tendances.

Je crée ma lessive maison et mon produit vaisselle zéro déchet

Mercredi 15 novembre

De 15h30 à 17h

Envie Le Labo, 10 rue Julien Lacroix

Participez à un atelier pratique pour vous initier à la fabrication de produits ménagers avec des recettes simples, économiques et respectueuses de l'environnement ! Vous profiterez également de conseils et astuces pour prendre soin de votre lave-linge et de votre lave-vaisselle.

Spectacle vivant : Hector et Lola

Samedi 18 novembre de 11h à 12h | Dès 5 ans | Avec la compagnie Matikalo

• Ne manquez pas ce magnifique spectacle musical créé et représenté par la compagnie de théâtre Matikalo, au décor original et 100% récup !

Portes ouvertes à l'Accorderie du Grand Belleville

Vendredi 17 novembre

De 10h à 16h

Accorderie du Grand Belleville, 43 rue des Panoyaux

Croisement des publics, rencontre avec les habitants, échange entre partenaires

Découverte de la Pépinière de quartier « Flore urbaine » et Veni Verdi : stand, présentation des structures et leurs activités

Préparation disco soupe anti gaspi avec Saveurs en Partage et VRAC : présentation des structures, l'innovation de la double tarification et

Présentation du groupement d'achat comme outil pour un accès à une alimentation durable et accessible.

À 12h30, repas partagé et distribution de soupe devant l'Accorderie.

Je fabrique mon petit sapin de Noël en bois de récup

Samedi 18 novembre

De 15h à 17h

Envie Le Labo, 10 rue Julien Lacroix

Animé par Victoria formée par la méthodologie des Petits Clous

Et si vous fabriquiez votre petit sapin de Noël 100% récup ? Profitez de cet après-midi pour vous initier au bricolage et créer votre petit sapin original, durable et fait maison.

Je crée mon calendrier de l'Avent 100% récup

Mercredi 22 novembre

De 15h à 16h30

Envie Le Labo, 10 rue Julien Lacroix

Animé par Environa

Participez avec vos enfants à un atelier créatif pour réaliser votre calendrier de l’avent zéro déchet et repartir avec des astuces pour passer des fêtes plus écoresponsables.

J'apprends les bases de la réparation

Vendredi 24 novembre

De 15h à 17h

Envie Le Labo, 10 rue Julien Lacroix

Je m'initie à la broderie (débutant)

Samedi 25 novembre

De 14h30 à 16h

Envie Le Labo, 10 rue Julien Lacroix

Vous avez un trou dans votre chemise préférée ? Participez à un atelier pratique pour découvrir la broderie et apprendre à repriser vos textiles.

Je m'initie à la broderie (confirmé)

Samedi 25 novembre

De 16h15 à 17h45

Envie Le Labo, 10 rue Julien Lacroix

Vous avez un trou dans votre chemise préférée ? Participez à un atelier pratique pour découvrir la broderie et apprendre à repriser vos textiles.

Je réalise ma peluche bouillote

Mercredi 29 novembre

De 15h à 16h30

Envie Le Labo, 10 rue Julien Lacroix

Animé par Le Lab Mobile

C'est le retour du froid ! Participez à un atelier ludique pour confectionner un doudou bouillotte à partir d’anciennes chaussettes.