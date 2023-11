Aveyron : les pêcheurs de carnassiers ont vaincu la pluie à Cabanac

Malgré des conditions météo épouvantables, la manche du challenge Henri-Hermet, organisée au barrage de Castelnau-Lassouts-Lous, a tenu toutes ses promesses. Les 56 équipes présentes ont conclu une saison marquée par l’annulation de plusieurs épreuves.

Tout d’abord, un grand bravo aux concurrents, commissaires bénévoles et organisateurs, qui tout au long de l’épreuve, ont dû faire face à des trombes d’eau incessantes, une humidité et des rafales de vent pénibles à supporter. Pourtant, si la pluie a nettement refroidi l’atmosphère et contrarié le déroulement des animations prévues le samedi après-midi, elle n’a en rien entamé l’ardeur des pêcheurs de carnassiers. Se retrouver à Cabanac, à l’occasion d’une manche du challenge Henri-Hermet reste en effet un moment privilégié, qui pousse à se transcender. Car sur ce barrage très poissonneux, bien des rêves et exploits se sont réalisés. Il suffit d’ailleurs de remonter un peu le temps, pour noter qu’en 2011, à l’occasion de la dernière rencontre, organisée sur ce même site, près de 300 carnassiers avaient été comptabilisés, dont 230 sandres… De quoi aiguiser l’appétit des pêcheurs, et donner aux bénévoles les forces nécessaires pour être à la hauteur de l’événement…

Dans un tel contexte, la fédération départementale de pêche, organisatrice de la manifestation, a craint un moment que les prévisions météo ne viennent gâcher la fête. Après l’annulation, faute d’eau, des épreuves de La Ganguise et de La Raviège, faire une croix sur Cabanac aurait été un crève-cœur, mais aussi un mauvais coup porté à la notoriété du challenge 2023. Fort heureusement, les responsables ont cru en leur bonne étoile, et permis aux concurrents de s’élancer samedi, à partir de 8 h 30, pour une première partie de pêche de 8 heures non-stop.

Le bon jour pour pêcher

Rétrospectivement, c’était la bonne décision, car le poisson a été particulièrement mordeur, une sacrée chance, car ce n’était plus le cas depuis quelques semaines, aux dires de plusieurs pêcheurs locaux ! Une fois encore, le changement de temps, et les pluies intenses qui ont fait monter le barrage d’1 mètre, pendant le week-end, auront été déterminants pour faire "bouger" les poissons.

Samedi, malgré les écarts de températures notés entre le pont de Lous sur la partie amont (5°C) et Cabanac à l’aval (12°C), l’appétit des carnassiers a été constant. Au total, 166 poissons ont été enregistrés par les commissaires. Un chiffre remarquable, qui a pu être atteint grâce à certaines techniques utilisées selon les poissons recherchés. Les sandres ont notamment succombé au drop vif et à la tirette, puis les perches au jig métal ou plomb palette. Enfin, les leurres souples ont été le meilleur moyen pour berner le silure et le brochet. Autre précision notée par les spécialistes, au cours de cette première journée de pêche, les poissons ont été capturés entre 6 et 13 mètres de profondeur, avant que le lendemain, de nouvelles conditions viennent changer la donne.

Dimanche, les volumes d’eau en provenance de la rivière Lot, ont continué d’augmenter pour atteindre 150 m3/seconde. Le barrage était "rouge" jusqu’au niveau du Roudil. Cette fois, il fallait rechercher les poissons en bordure dans très peu d’eau, environ 1 mètre, pour capturer les derniers poissons de la saison. À l’issue de l’épreuve, terminent sur le podium les équipes Destruel-Barnouin (8 sandres et 4 perches), Guy et Loïc Magnaval (5 sandres, 1 perche et 5 silures) et Vigier- Joerg (5 sandres, 1 perche, 4 silures). C’est d’ailleurs cette dernière équipe, classée en tête du général qui remporte le challenge Henri-Hermet. Rendez-vous en janvier au Salon de Clermont-Ferrand pour la remise des prix !

209

C’est le nombre

de poissons comptabilisés (132 sandres, 43 perches, 27 silures et 7 brochets).

L’école de pêche fédérale au challenge

Comme c’est le cas depuis plusieurs années déjà, les animateurs de l’école de pêche fédérale interviennent dans les écoles situées sur le territoire où a lieu, en Aveyron, l’épreuve du challenge. Au cours de ses interventions prévues avant les vacances de la Toussaint, Manu Tardif a pu rencontrer des élèves du primaire : Lassouts, Castelnau-de-Mandailles, Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac, Pierrefiche, Saint-Martin-de-Lenne et Saint-Laurent-d’Olt. La séance s’organise autour de la découverte des poissons d’eau douce, et en particulier ceux présents dans le barrage de Castelnau-Lassouts-Lous, avec en prime un focus sur la morphologie de certains, qu’il faut savoir identifier. C’est l’occasion aussi de présenter au jeune public le challenge, son contenu et sa finalité, à l’aide d’une vidéo tournée par le service communication de la fédération. Enfin, pour conclure, un jeu-concours a été proposé aux différentes classes. Le thème imposé consistait à représenter un ou plusieurs carnassiers dans leur milieu. Le concours a été remporté par les élèves de Saint-Laurent-d’Olt. Samedi après-midi, 70 enfants et leur famille ont rejoint Cabanac pour profiter des animations, qui à cause du mauvais temps ont quasiment toutes été annulées (pêche en bateau, rencontre avec les concurrents…).

Heureusement que l’abri confortable, mis à la disposition par le camping de la Brise du lac a permis d’accueillir les jeunes autour du simulateur, toujours aussi attractif, et parfaitement adapté aux intempéries !