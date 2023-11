Aveyron : pour Marie-Claude Cavagnac, la peinture est "une affaire de cœur"

Entre abstrait et figuratif, l’artiste aveyronnaise donne à voir une authenticité du mouvement dans l’ensemble de ses œuvres.

Marie-Claude Cavagnac est affiliée à la Maison des Artistes depuis 1997. Son atelier est situé dans son village natal à Rieupeyroux. Grandement inspirée par la nature grâce à ses origines terriennes, l’artiste-peintre façonne les lignes horizontales et verticales où s’illustre, au travers de ces formes géométriques, la rationalité du mouvement dans sa recherche artistique.

Forêts, cascades, cours d’eau, paysages crépusculaires… "les courbes me donnent de la stabilité", assure-t-elle. Une simple macule peut suffire pour conduire le regard vers d’autres destinées, vers d’autres contrées, vers d’autres imaginaires. "Je peins avec ce que je suis. Loin des courants de la mode." Seuls ses gestes doivent parvenir sur la toile très facilement comme un éclair. "Pour que l’œuvre puisse être appréciée, il faut que l’artiste soit sincère avec lui-même." Car affirme-t-elle, "la peinture n’est pas un étalage de technique mais une affaire de cœur et surtout un moment intime avec soi-même !".

Au cœur de la matière

Des vastes étendues claires ou enneigées, inspirées du plateau de l’Aubrac jusqu’aux falaises océaniques ou maritimes, voici un grand choix d’œuvres qui donne à rêver dans un espace pictural sans cesse réinventé, entre l’abstrait et le figuratif et qui nous plongent au cœur de la matière. Car la matière donne vie au tableau. Et cette dynamique est assurée par une succession de couleurs et de glacis qui se mêlent sur la toile afin d’en accroître les nuances, les contrastes, et par là même accentuer les perspectives, les profondeurs. En somme, une matière délicate et sensuelle "celle qui donne – irrémédiablement – envie de toucher" la texture. "La peinture m’aide à atteindre des plages secrètes qui dévoilent une partie de moi-même. Comme un miroir ! C’est ce que je ressens lorsque je peins. J’essaye de capturer la poésie du moment et je fonctionne plus par désir que par goût", explique l’artiste qui n’apprécie pas les peintures "très chargées", préférant "un peu de silence" dans ses toiles. Et nombre de ses œuvres évoquent effectivement le calme et la sérénité ; tout ceci grâce aux couleurs chaudes qui demeurent sa marque de fabrique. Pour cela l’artiste utilise du brou de noix, de l’encre de Chine, ou encore de la poudre de marbre afin d’épaissir la peinture et donner davantage du contenu à l’œuvre. "On ne travaille pas de la même façon, sur des petits formats où l’on se situe dans l’intime, alors que dans les grandes dimensions le mouvement est permanent", poursuit l’artiste qui affectionne aussi les petites surfaces.

"Sylve Poétique"

"Étant donné que le thème de mon expo est la forêt, la futaie, l’arbre, je me suis dit il y a forcément des lapins", plaisante Marie-Claude Cavagnac. Mais vrai, dans tous ses tableaux sur fond bleu apparaît cet animal à pelage ! Et le bleu est une couleur généralement associée au bien-être, à la sagesse et au rêve. Aussi, "Sylve poétique" est le titre de sa nouvelle exposition. Mais tout de même, un titre évocateur, bien plus qu’une simple frondaison ! Car, dès qu’il a franchi le seuil, le visiteur découvre un labyrinthe poétique où un foisonnement d’idées artistiques jalonne tous ces tableaux aux cimaises de la Galerie Réplique. Voilà donc une poésie qui s’exerce également par les procédés de l’art. Une peinture généreuse se situant entre le sensible et le rationnel et qui laisse émerger une authenticité du mouvement dans l’ensemble des œuvres présentées. Peintures à l’huile et fusains, soit une trentaine de tableaux attendent les visiteurs, au 42, rue de l’Embergue à Rodez. L’exposition, en présence de l’artiste, est visible jusqu’au 25 novembre, les vendredis, de 15 heures à 18 h 30 et les samedis, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30.