Paris XVIII : gros plan sur le projet Gley-Championnet, commencé au printemps 2023

Aménagements et rénovations vont permettre d'améliorer le cadre de vie du quartier tout en préservant le patrimoine présent sur le territoire.

Situé au nord de l'arrondissement, le projet Gley-Championnet est délimité par le boulevard périphérique, le faisceau ferroviaire de la garde nord, la rue des Amiraux, l'avenue de la Porte de Clignancourt et le boulevard Ornano.

Ce territoire comporte de nombreux projets urbains terminés ou à venir comme : la réhabilitation du collège Utrillo, le prolongement du tramway T3 de la Porte de la Chapelle à la Porte d'Asnières réalisé en 2018 qui a permis une meilleure ouverture du quartier sur le reste du territoire parisien, la réhabilitation de la Tour des Poissonniers, la rénovation du stade des Poissonniers dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Les différents secteurs concernés par le projet Gley-Championnet sont : la Caserne Gley, les ateliers RATP Championnet et l'école des Poissonniers.

Les objectifs du projet sont de continuer à désenclaver le territoire avec la création de liaisons entre les rues existantes, dynamiser le quartier pour le maintien des activités déjà en place et le développement de programme complémentaires, et la conception d'un projet de haute qualité environnementale avec comme priorité l'ouverture au public des espaces végétalisés.