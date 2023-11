Paris XVIII : la Halle Pajol, un écoquartier en fête

Située le long du réseau ferré de la gare de l'Est, la Halle Pajol est l'un des premiers écoquartiers parisiens mixant les fonctions d'usage. L'énergie solaire y est favorisée par l'installation de 3 500 m² de panneaux photovoltaïques couvrant le toit de la halle.

À l'occasion de ce dixième anniversaire, de nombreux événements ont déjà été organisés par la bibliothèque Vaclav Havel et l'auberge de jeunesse. La municipalité propose un nouveau rendez-vous le samedi 18 novembre pour redécouvrir le quartier et son histoire.

Balade à travers l'histoire du quartier

Samedi 18 novembre à 10h30 et 15h. Sur inscriptions (places limitées)

Déambulation artistique

Samedi 18 novembre à 11h30 et 16h

Avec LI YE, performance in situ, la chorégraphe Alexia Traore dessine une anatomie des relations humaines, auprès de Khalil Funky Blood, Nawel Bounar et Hacène Hafdhi. Leurs gestes en résonance tissent une narration intime et universelle, au confluent de la danse contact et de l’improvisation. Leur dialogue s’opère à travers des objets symboliques, mémoires et enjeux : une corde, des masques, des tasseaux…

À travers la mise en espace d’objets-liens aux textures et matériaux différents, les artistes inscrivent leur dialogue entre espaces vides, tensions, équilibres, et questionnent la mesure de cet écart posé entre les corps.

Rendez-vous au jardin Rosa Luxemburg, entrée libre.