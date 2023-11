Rugby : Decazeville peut-il enchaîner ?

Deuxième déplacement de rang pour le SCD aujourd’hui (15 h 15) à Nespouls, lors de la 7e journée de Fédérale 2. Pour la même réussite qu’à Saint-Yrieix ?

Le championnat reprend après un repos forcé pour le SCD (6e) et une rencontre reportée face à Monflanquin au 14 avril prochain. Mais c’est toujours nanti d’une première victoire à l’extérieur, sur la pelouse de Saint-Yrieix (19-24), que le Sporting se déplace à nouveau à Causse-Vézère (9e) et a bien l’intention de rester sur le même rythme et pourquoi pas enregistrer un troisième succès consécutif.

"On sait que dans cette poule, tout bon résultat à l’extérieur est de suite intéressant pour le classement ", annonce sans trop se cacher Anthony Julian qui a toutefois la propension à l’optimisme avant d’aborder un match.

Le coach aveyronnais ne déroge ainsi pas à sa règle et espère voir sa formation afficher les mêmes ingrédients que lors des deux dernières victoires : "Le jeu commence à se mettre en place. Nous avons changé beaucoup de choses et il fallait être patient. Aujourd’hui, nous arrivons à avoir une bonne structuration du jeu avant – trois-quart. Cela reste à confirmer ! "

Cela dit, le trio de techniciens Julian-Bowker-Rous voit en quelque sorte le bout du tunnel concernant l’effectif et la gestion des blessés avec les reprises en réserve de Thomas Rigal et Loïc Murat.

Avec le N°9 de l’équipe B

Mais il reste quelques zones d’ombre comme à la mêlée où les coaches ont fait appel au neuf de la réserve, Étienne Armengaud. Il devra pallier les blessures conjuguées de Romain Vidal, victime d’une légère élongation, et celle de Maxime Monbroussous qui devrait reprendre en décembre. Sans oublier la suspension pour un match du capitaine Loïc Rouquette qui, malgré un effectif pléthorique, et de qualité, en troisième ligne sera préjudiciable sur cette rencontre.

Si succès il y a, le Sporting devrait se repositionner dans le haut du tableau et revenir à hauteur de Malemort ou encore Bourges qui fait la course en tête pour l’instant. La tâche ne sera pas facile à Nespouls, cet après-midi face à une formation de Causse-Vézère qui est solide sur ses bases et qui n’a pas tremblé, une seule fois encore, sur sa pelouse en deux rencontres.