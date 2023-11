Les jeunes privilégient désormais les imitations low-cost aux produits de luxe originaux

(ETX Daily Up) - La mode serait-elle devenue un jeu de dupes ? Il faut le croire si l'on considère que les plus jeunes générations n'ont plus honte de s'afficher avec des imitations low-cost de vêtements et accessoires de luxe. Au contraire, elles en sont fières ! Une nouvelle étude montre que les Z et les milléniaux préfèrent désormais se procurer ces copies plutôt que des articles haut de gamme, et que le prix n'en constitue pas l'unique raison. Explications.

Impossible de passer à côté du phénomène : les dupes, ces imitations low-cost de produits de luxe ou haut de gamme, font fureur auprès des plus jeunes consommateurs, que ce soit dans l'univers de la mode comme celui de la beauté, de l'alimentation, des loisirs, et même désormais du voyage. Sur les réseaux sociaux, et en particulier TikTok, les hashtags #dupe et #dupes pointent respectivement à 6 milliards et 3,5 milliards de vues, et c'est sans compter sur leurs dérivés comme #dupemakeup (85 millions de vues), #dupeperfume (61 millions de vues), ou #fashiondupes (28 millions de vues). La plateforme chinoise est clairement envahie de bons plans, inspirations, et autres tendances de dupes. Un véritable raz-de-marée qui témoigne non seulement d'un engouement sans précédent pour ces copies, mais aussi du nombre incalculable de 'duplicatas' désormais disponibles sur le marché.

Plus enclins à acheter des dupes

Un nouveau rapport du cabinet YPulse, spécialisé dans l'analyse du comportement des jeunes générations, révèle que les Y et les Z préfèrent désormais acheter des dupes que des produits de luxe - autrement dit que les versions originales et haut de gamme de ces copies. Les chiffres sont sans appel, puisque les consommateurs américains et canadiens âgés de 13 à 39 ans sont désormais plus nombreux à déclarer s'être procurés un dupe que ceux qui ont investi dans un produit de luxe. Dans le détail, les adolescents de 13 à 17 ans sont 60% à se tourner vers ces imitations, contre 41% qui ont consacré un budget à un article de luxe.

Les sondés les plus âgés, qui bénéficient généralement d'un pouvoir d'achat plus élevé, ne sont pas en reste. Plus des deux tiers des 18-24 ans et des 25-39 ans (67% pour les deux tranches d'âge) affirment avoir déjà acheté un dupe, contre 54% et 61%, respectivement, qui ont déjà jeté leur dévolu sur un produit de luxe. Il faut dire que les plus jeunes générations n'appréhendent pas le luxe de la même façon que leurs aînés. D'après YPulse, les Z et les Y considèrent qu'un produit de luxe est un article proposé par une marque notable, sinon facilement identifiable ; ce qui explique qu'ils voient Nike ou Victoria's Secret comme des marques de luxe, au même titre que Louis Vuitton ou Gucci, par exemple.

"Bien que l'achat d'un dupe ne signifie pas intrinsèquement que le produit remplace un article de luxe, la façon dont les Z et les milléniaux définissent le 'luxe' est influencée par les événements mondiaux qui ont façonné leur réalité - mais il n'y a pas que les récessions et l'incertitude économique qui ont influencé leur perception des prix. Ces générations ont grandi en faisant leurs achats dans des hypermarchés, des commerces de gros et des enseignes de fast fashion, ce qui a complètement recalibré leurs idées en matière de dépenses. [Ils] s'accordent à dire que les grands créateurs sont synonymes de luxe, mais en raison de leur faible seuil d'appréciation de ce qui est cher, n'importe quelle marque au nom reconnaissable peut être considérée comme du luxe à leurs yeux - c'est pourquoi ils trouvent des copies virales pour des marques comme Lululemon, Sol de Janeiro et Skims", peut-on lire dans le rapport.

Pas seulement une question de budget

Les jeunes générations se tournent vers les dupes en raison de leur moindre coût, mais pas uniquement… Près de sept sondés sur dix (69%) considèrent que les dupes leur donnent l'impression de porter du luxe sans dépenser beaucoup d'argent, mais 60% affirment qu'ils se tourneraient toujours vers les dupes même s'ils avaient les moyens de s'offrir les articles de luxe originaux. Et l'expérience, à savoir l'excitation de dénicher des produits moins onéreux, fait aussi partie du jeu pour plus de la moitié des personnes interrogées. Alors que les consommateurs avaient autrefois honte de se procurer des imitations, ces dernières laissant transparaître un moindre pouvoir d'achat, ils sont aujourd'hui fiers de partager leurs trouvailles, finalement synonymes d'achats malins. Un phénomène que les maisons de luxe doivent prendre en compte pour ne pas perdre leur cible de prédilection.

"La mentalité dupe reflète non seulement une approche pragmatique des dépenses, mais aussi le désir d'un sens du luxe inclusif. La plupart des acheteurs de dupes préfèrent en fait un produit dupliqué à l'article qu'il duplique, parce qu'il est moins cher, certes, mais surtout parce que les dupes sont aussi bien à leurs yeux. Pour tirer parti de cette tendance, les marques peuvent envisager d'élargir leurs gammes de produits abordables ou de collaborer avec des influenceurs qui soutiennent les alternatives économiques. La clé est de comprendre et de s'adapter à la dynamique changeante du comportement des consommateurs à l'ère du dupe", conclut le rapport.

*Cette étude a été réalisée entre le 1er et le 8 août 2023, et entre le 22 novembre et le 28 novembre 2022, auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1.500 personnes âgées de 13 à 39 ans aux Etats-Unis et au Canada.