Paris : la "Mairie Mobile" à la rencontre des habitants du XVe arrondissement

La Mairie Mobile offre la possibilité à toutes et tous d'accéder aux services publics près de chez soi, gratuitement et sans rendez-vous.

Le bus Mairie Mobile est présent dans le 15e arrondissement place Jacques Marette (devant le parc Georges Brassens), depuis le 18 septembre, chaque lundi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h (sauf pendant les petites vacances scolaires et une partie des vacances d’été).

La Mairie mobile est une réponse personnalisée et adaptée à la situation de chacune et de chacun pour faciliter l'accès à différents services publics et aider dans les démarches administratives (information, aide aux démarches y compris sur Internet, compréhension des courriers administratifs, conseils pour faire des économies d’énergie ou gérer ses factures…).

Comment fonctionne la "Mairie mobile" ?

Les agents y accueillent les habitants rencontrant des difficultés à se déplacer vers les services publics ou maîtrisant peu le langage administratif. Ils les accompagnent ensuite dans leurs demandes aux côtés de partenaires tels que les Espaces Paris Solidarité ou les PIMMS (Points d’information et de médiation multi-services).

Les agents municipaux proposent une aide adaptée à chaque situation concernant notamment.

État civil et affaires générales : aide à l’obtention d’actes d’état civil et de divers certificats et attestations

Citoyenneté : informations sur la plateforme « Je m’engage », informations sur la e-pétition, demande de Carte citoyenne, informations et vote sur le Budget participatif et les consultations organisées par la Ville

Élections : accompagnement pour l’inscription sur les listes électorales; déclaration de changement d’adresse

Titres d’identité : prise de rendez-vous et accompagnement aux démarches en ligne

Informations générales : création d’un espace « Mon Paris » sur paris.fr, abonnement aux lettres d’information de la Ville, diffusion des supports de communication

Aides sociales : aide à l’évaluation des droits, orientation concernant les aides de la Ville de Paris et de la CAF

Logement : informations sur les demandes de logement et les bailleurs sociaux ; aide pour consultation/mise à jour du compte de l’usager

Énergie et eau : renseignements sur les tarifs sociaux et les factures

Finances : informations en cas de surendettement, microcrédits personnels, etc.

Petite Enfance : modes d’accueil de la petite enfance

Espace public et Propreté : informations sur les grands projets et les travaux en cours dans l’arrondissement, information et aide à l’utilisation de « Dans ma rue »

Mobilité et Stationnement: aide à la demande de vignette Crit’Air, de subvention pour l’achat d’un vélo électrique; accompagnement aux démarches Solidarité transport

Jeunesse et sport : informations sur les équipements sportifs et sur les dispositifs mis en place pour les jeunes (Centres Paris Anim’, Quartier Jeunes, Espaces Paris Jeunes, …)

Culture : programme culturel de l’arrondissement, informations sur les modalités d’inscription en bibliothèque, conservatoire, etc.

Numérique : création d’adresse mail, aide à la réinitialisation des accès personnels, mise à disposition d’un ordinateur en libre accès dans le bus.