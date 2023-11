Paris XVIe : l’aménagement d'une piste cyclable avenue Paul-Doumer à l'étude

Le maire du XVIe souhaite réunir l’ensemble des riverains et commerçants de l’avenue Doumer et de la chaussée de la Muette afin qu’ils puissent exprimer leur point de vue aux équipes de la ville.

Dans le cadre du déploiement de son plan vélo 2020-2026, la Ville de Paris a décidé de déployer des « Olympistes » dans l’arrondissement. Contrainte par un calendrier dicté par les JOP 2024, elle souhaite lancer dans les semaines qui viennent les travaux d’aménagement de pistes cyclables partant de la Chaussée de la Muette jusqu’au Trocadéro en passant par l’avenue Paul Doumer.

Si la Mairie du XVIe n’est pas opposée au développement de pistes cyclables sécurisées pour les cyclistes, elle s’oppose à ce que ces projets sur des axes structurants de l’arrondissement se fassent à la va-vite et sans concertation de la Mairie du XVIe, des riverains et des commerçants concernés.

Or, le projet proposé par la Ville ne tient compte ni de la sécurité des cyclistes (du côté impair de l’avenue, les cyclistes partageront la voie avec les bus), ni des besoins des riverains (le projet prévoit la suppression de la totalité des places de stationnement, soit 150 places), ni des contraintes économiques des commerçants (le projet prévoit la suppression de toutes les terrasses estivales à quelques mois des JOP).

Dans ce contexte, Francis Szpiner, Maire du XVIe, souhaite réunir l’ensemble des riverains et commerçants de l’avenue Paul Doumer et de la chaussée de la Muette afin qu’ils puissent venir exprimer leur point de vue aux équipes de la Ville de Paris travaillant à ce projet.

Vous êtes donc invités à participer à la réunion publique qui aura lieu le mardi 14 novembre à 19h en Salle des Fêtes, à la Mairie du XVIe.