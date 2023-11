Paris XVII : des avancées pour le Comité local de lutte contre le bruit

Un partenariat avec la SNCF a permis la pose de conduits acoustiques pour atténuer le bruit des dispositifs de ventilation des travaux d'entretien du RER C, la gestion efficace du passage du train de fret et l'obtention de rénovations de la voie sur le faisceau Saint-Lazare.

Le comité local de lutte contre le bruit du 17e a été lancé le 1er avril 2022 à l’initiative de la mairie du 17e. Ce dernier se veut opérationnel à même de traiter les sources de nuisances sonores dans l’espace public, par la mise en œuvre d’actions concrètes. Il associe les élus du 17e arrondissement, les organismes qualifiés dans le domaine, tel Bruitparif ou encore les riverains concernés par une problématique donnée. Il est piloté par Christophe Ledran, Adjoint au maire du 17e, en charge de la coordination des travaux sur l’espace public, du suivi des chantiers, des mobilités.

Le Comité Bruit en lien avec la SNCF a obtenu la rénovation de la voie de service dite « voie VU » du faisceau Paris-Saint-Lazare. Il s'agit de la voie la plus proche des habitations (côté rues Boursault et Legendre). Cela permettra de réduire le bruit et les vibrations pour les riverains.

Grâce à un travail collaboratif ; Le CLLB du 17e obtient des résultats. Un partenariat avec la SNCF a permis la pose de conduits acoustiques boulevard Pereire pour atténuer le bruit des dispositifs de ventilation des travaux d'entretien du RER C, la gestion efficace du passage du train de fret sur le raccordement des Batignolles, et l'obtention de rénovations de la voie VU sur le faisceau SaintLazare. Des radars pédagogiques seront également expérimentés. Le premier sera posé en septembre boulevard Malesherbes. Pour les terrasses, un comité spécifique réunit toutes les quinze jours la Police Municipale, la Police Nationale et la Direction de l’Urbanisme pour organiser des actions communes et des opérations de sensibilisation.