Aveyron : "Petites villes de demain", "Villages d'Avenir"... Ces projets pour redynamiser les communes

Lors du dernier Comité local de cohésion des territoires qui s'est tenu ce jeudi 9 novembre à Rodez, Charles Giusti a fait un tour de piste des dispositifs mis en place pour accompagner les communes et les communautés de communes. Avec "Action Coeur de Ville", "Petites Villes de Demain" et "Villages d’Avenir", l'Aveyron se veut réellement dynamique.

Ce jeudi 9 novembre, Charles Giusti, le préfet de l'Aveyron, a présidé un Comité local de cohésion des territoires ( CLCT ). Une instance de gouvernance locale de l’ANCT qui ouvre le dialogue entre l'Etat, les maires, les chefs de projets et les partenaires. Cet événement, qui a permis de faire un tour de piste des dispositifs et des outils de l'Etat mis en œuvre pour accompagner les communes et les communautés de communes, a réuni une soixantaine de personnes.

À la reconquête des centres-villes

Le dispositif "Action Coeur de Ville", lancé en mars 2018 est prolongé jusqu'en 2026. L'objectif : reconquérir les centres-villes et remettre la vie économique au cœur de la ville. Avec 54 millions d'euros investit dans le département, trois communes aveyronnaises sont concernées : Millau, Rodez et Villefranche-de-Rouergue. Rodez a, par exemple, rénové 132 logements en cœur de ville, effectué des travaux d'assainissement, bâti le stade Paul-Lignon et piétonniser la place de la Cité. Ce qui a d'ailleurs permis d'augmenter les flux piétons dans les rues commerciales. Pour la fin d'été 2025, la Ville prévoit de construire une halle marchande pour privilégier le local. "Et on n'a pas l'intention de s'arrêter là", révèle Régine Taussat, vice-présidente de Rodez Agglo et présidente de l'Office de tourisme.

Le programme "Petites Villes de Demain" concerne, quant à lui, 19 communes dans le département. Lancé en octobre 2020, il est également prolongé jusqu'en 2026. Après un temps d’élaboration des projets, les communes vont enclencher une phase de mise en œuvre opérationnelle. Certains projets ont néanmoins déjà été réalisés. La commune de Naucelle a d'ailleurs présenté la rénovation du parking de la salle des fêtes en centre bourg. Un moyen de renforcer la sécurité tout en gardant le même nombre de stationnement, de réduire le rejet des eaux pluviales, d'améliorer le cadre de vivre et de créer un lieu de vie.

Les maires sont globalement satisfaits de ce dispositif. Certains d'entre eux, dont celui de Marcillac, soulignent tout de même l'absence de financement spécifique ainsi que la difficulté des dossiers à remplir pour acquérir des subventions. Certains chefs de projet, comme celle de Rieupeyroux, dénoncent également le fait que l'outil ne soit pas adapté aux petites villes. Des évolutions du dispositif tiendront compte des attentes des élus et des chefs de projet.

Un nouveau dispositif en marche

Le nouveau programme d’ingénierie "Villages d’Avenir", lancé le 15 juin 2023 par la Première ministre, a été présenté. Ce dispositif, qui concerne les communes de moins de 3500 habitants, soit 65 communes dans le département, a pour but d'aider les petites communes à faire aboutir leurs projets avec un accompagnement en ingénierie, tout en respectant la transition écologique. En décembre 2023, les collectivités lauréates seront d'ailleurs annoncées. Trois chefs de projets seront affectés au département. En janvier 2024, le dispositif débutera.

Enfin, un zoom sur l’offre départementale d’ingénierie aux collectivités a été réalisé avec la présentation de la maquette du guide de l’ingénierie publique territoriale, qui sera finalisé d'ici fin novembre.

Un point avancement sur le Fonds Vert et la DETR a conclu ce CLCT. 271 projets ont été financés en 2023 pour accélérer la transition énergétique. Un succès en Aveyron avec 239 dossiers déposés, dont un peu plus de 61% ont été accompagnés en 2023. "Il y a une très belle dynamique en Aveyron, on espère que l'on pourra attraper d'autres projets", concède Charles Giusti.