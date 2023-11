Paris XIIe arrondissement : inauguration du Jardin de Reuilly, nouveau quartier "transformé"

Samedi 18 novembre 2023, la Ville de Paris et la Mairie du 12e arrondissement de Paris inaugurent le quartier Jardin de Reuilly, premier quartier de Paris transformé dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier ».

En 2021, la Ville de Paris lançait la démarche « Embellir Votre Quartier » (EVQ). Cette démarche citoyenne, débutant par une concertation avec les habitantes et les habitants, a pour objectif de permettre d’agir de manière coordonnée sur la piétonnisation, la mise en accessibilité, la mobilité, la végétalisation et sur les différents usages de l’espace public.

Il s’agit de concentrer sur une même période l’ensemble des transformations et de mieux organiser les travaux, notamment en permettant aux concessionnaires (GRDF, Eau de Paris, etc.) d’intervenir en amont.

L'inauguration officielle aura lieu ce samedi 18 novembre. Rendez-vous à 14 heures au métro Dugommier puis, à 16 heures, inauguration de la place Sarah-Monod suivie d'un temps convivial et d'une collation.

Afin de transformer les espaces de votre quotidien, Paris a commencé la démarche « Embellir votre quartier », avec à la clé davantage de végétalisations, de zones piétonnes, de pistes cyclables et une meilleure accessibilité. Cette stratégie s'articule avec le cadre du Manifeste pour la beauté, la nouvelle doctrine d'aménagement de l'espace public.

L’objectif est d’étudier un quartier sur plusieurs mois, et construire avec ses habitants, le programme des espaces publics à venir (végétalisation, apaisement des circulations, mise en accessibilité…). Cette étude à l’échelle de Paris s’organise autour de quartiers d’environ 30 000 habitants.