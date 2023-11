Luc-la-Primaube. PSC1 : une formation qui peut sauver des vies

Dans le cadre des loisirs en famille, la MJC a organisé avec Anthony Colomb de l’Ufolep, une formation PSC1 à l’Espace Saint-Exupéry à La Primaube. Tout au long de la journée, une dizaine de participants a suivi la formation aux gestes de premiers secours : le citoyen de sécurité civile, la chaîne des secours, la protection, l’alerte aux secours, l’alerte et la protection des populations, l’obstruction des voies aériennes, les hémorragies, la perte de connaissance, l’arrêt cardiaque, les malaises, les plaies, les brûlures. Une formation interactive avec des techniques pédagogiques et pratiques qui ont permis aux volontaires de se voir remettre en fin de journée le diplôme de gestes de premiers secours : formation Prévention et secours civiques 1 (PSC1). Sauver une vie n’appartient pas qu’aux secouristes de la Croix-Rouge, au Samu ou autres professionnels des secours : grâce à des réflexes de survie, à des gestes simples, vitaux et efficaces, chacun de nous peut sauver une vie. Suivre cette formation, c’est donner une chance aux victimes d’être sauvées en attendant l’intervention d’un professionnel.