Grève à France 3 : le journal Quercy Rouergue ne sera pas diffusé ce mercredi soir

Depuis une semaine, le réseau France 3 Région est en grève pour s'opposer à la concentration de l'édition régionale et nationale. L'édition locale Quercy Rouergue réalisée à Rodez rejoint le mouvement ce mercredi soir.

Preuve du malaise au sein des rédactions de France 3, 90% des éditons régionales sont impactées depuis une semaine, soit mercredi 8 novembre. "La disparition des éditions nationales depuis le 4 septembre qui sont intégrées dans les éditions régionales, a pour conséquence une explosion des amplitudes horaires et de la charge de travail. Outre le volet social, le danger se porte aussi sur le fond. Les téléspectateurs ne s'y retrouvent plus. C'est un fourre-tout qui passe d'une information régionale à l'internationale sans césure", résume Clément Alet, journaliste reporter d'image et représentant du personnel à France 3 Quercy Rouergue.

Risque de fusion

Par soutien, cette dernière s'est mise en grève. De fait, il n'y aura pas d'édition locale ce mercredi 15 novembre à 19h07.

Pour accentuer le mouvement, les syndicats de France 3 Toulouse proposent d’organiser un temps de grève, ensemble, ce jeudi 16 novembre de 12h16 à 13h15. "Soir 3 a disparu, le national a disparu, il y a des risques de fusion avec France Bleu, on est inquiet car nous sommes tous dans le même bateau France 3", conclut Clément Alet.