Les arbres à vent, ou comment produire de l'électricité en silence et sans nuire à l'environnement

(ETX Daily Up) - Un peu partout dans le monde commence à fleurir du mobilier urbain d'un nouveau type, de faux arbres produisant de l'électricité grâce à des micro-turbines intégrées. Plus discrets que des éoliennes ou même des panneaux solaires, ils s'intègrent parfaitement en milieu urbain.

Cet arbre à vent est l'oeuvre d'une start-up française, New World Wind. Il s'agit en fait d'une structure imitant la forme d'un arbre, équipée de plusieurs micro-turbines appelées Aeroleafs. Le but de cette technologie est de pouvoir produire de l'énergie renouvelable dans les zones urbaines, en proposant une solution à la fois silencieuse et respectueuse de l'environnement.

L'ensemble mesure près de dix mètres de haut et est donc un assemblage de micro-turbines ressemblant vaguement à des feuilles et se fondant ainsi facilement dans le paysage urbain. Elles ont la capacité de fonctionner avec des vents très faibles, dès 9 km/h. Chaque Aeroleaf est ainsi capable de produire jusqu'à 1.000 kWh par an, ce qui signifie qu'un arbre complet peut générer, en condition optimale, jusqu'à 36.000 kWh. Cela suffit à alimenter un petit bâtiment, des infrastructures et des équipements urbains comme des bornes de recharge ou de l'éclairage public.

Cette solution offre une alternative esthétique aux grandes éoliennes, d'ordinaire actives loin des centres urbains, et aux panneaux solaires traditionnels qui ne sont pas forcément jolis à voir. Comptez tout de même plus de 50.000 euros (HT) l'arbre, même si des modèles plus compacts existent aussi. Développé depuis plusieurs années, l'arbre à vent séduit et on peut désormais en admirer un peu partout dans le monde. En France, il y en a même un au stade Roland-Garros.

L'arbre à vent vient compléter une offre d'infrastructures "vertes" de plus en plus présentes en ville. Citons une autre start-up française, Urban Canopee, et ses îlots de fraicheur. Sous la forme de structures végétales autonomes et connectées, ils permettent, à leur échelle, de lutter contre le changement climatique en redonnant de la fraicheur aux habitants tout en participant au rétablissement de la biodiversité urbaine. Là encore, cette solution made in France séduit le monde entier.