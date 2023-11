Mathilde Quintard, une Aveyronnaise à la présidence nationale de la JCE

Élue le 28 octobre dernier pour prendre la tête de la Jeune chambre économique française durant l'année 2024, la Millavoise revient sur son parcours, l'engagement d'une vie.

Durant un an, une Aveyronnaise représentera la France dans le monde. Mathilde Quintard, née Margaillan, représentante locale, puis régionale de la Jeune chambre économique, touche désormais le Graal au sein de cette association regroupant des adultes de moins de 40 ans, se présentant comme un "incubateur de leaders citoyens".

Car lors de cette année 2024, la Millavoise sera la présidente de la JCE française. L'apothéose d'un parcours entamé il y a de cela huit ans. "En 2015, les attentats m'ont beaucoup marqué, après ces événements, je voulais m'engager dans le milieu associatif pour prôner des valeurs de solidarité, se remémore-t-elle. Ma mère était une des membres fondatrices de l'antenne millavoise de la JCE, alors elle plaidait pour que je m'engage dans ce comité, j'ai assisté à l'assemblée générale cette année-là et cinq mois plus tard je devenais membre à part entière."

Présidente à Millau puis en Occitanie

Trois ans plus tard, elle deviendra présidente de cette même antenne locale, avant, en 2021, de prendre le poste de représentante des JCE d'Occitanie. "Cette association prône le dépassement de soi et met l'accent sur le collectif, c'est ce qui me plaît et qui fait que je m'y accroche", sourit celle qui occupe le poste de directrice-adjointe des centres médico-psycho-pédagogiques des Pupilles de l'enseignement (PEP) de l'Aveyron, qui œuvre notamment auprès des enfants en situation de handicap.

Là aussi se retrouve la notion de solidarité, élément fondateur de la vie de Mathilde. "Ce sont des valeurs similaires à celle que je rencontre à la jeune chambre. Concrètement, nous travaillons sur le diagnostic et la prise en charge du trouble du développement chez les enfants", explique-t-elle.

"Une fierté"

Alors, pour celle qui vit désormais à Saint-Félix-de-Lunel, avec son époux Anthony, si le défi de représenter 135 antennes locales et 2 000 bénévoles dans le pays est grand, c'est avant tout une immense "fierté", qui l'envahit. Car l'Aveyronnaise a dû mener une vraie campagne pour briguer ce mandat, entre campagne, programme et élection. "Nous nous sommes notamment rendus au Japon pendant quinze jours pour un séminaire mêlant une centaine de pays. Ceci nous a permis de préparer notre programme", retrace-t-elle.

C'est ainsi que durant son année de présidence, celle qui représentera la France à Prague et à Taïwan pour le congrès européen et mondial, s'est donné tout un tas de directives. "Nous mènerons un tour de France pour sensibiliser à l'importance du vote auprès des plus jeunes, en vue des élections européennes", annonce-t-elle, tout en ajoutant mettre un point d'honneur à développer des actions écoresponsables. Une année de dur labeur, qui commencera dès le premier janvier.