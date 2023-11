Valady. "Un ouvrage de dames" au Manoir

Les Valadins ont invité La Compagnie des cinq jasmins d’Olemps à monter sur la scène du Manoir de Valady, samedi 18 novembre, à 20 h 45, pour présenter son spectacle "Un ouvrage de dames", une pièce de Jean-Claude Danaud, mise en scène par Majova.

Trois personnages féminins hauts en couleur s’en donnent à cœur joie dans cette comédie caustique qui surfe sur l’absurde. Quiproquos, rebondissements et délires sont au menu de ce trio tendrement infernal : une veuve, monstre quasi fellinien, fière de son veuvage, Sophie une petite "pintade" écervelée qui a fait une grosse bêtise, et Mademoiselle Petitpas, une jeune "vieille fille", naïve et lunaire à la recherche du grand amour.

Passion, haine et fantasmes sont les trois thèmes développés dans cette comédie irrésistible qui promet une excellente soirée de rire et de détente. Tout public. Entrée : 8 €. Pas de réservation.