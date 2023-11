Luc-la-Primaube. Bès Grand : l’aménagement de la Zac de l’écoquartier suit son cours

Le chantier se poursuit. Il appartient aujourd’hui au concessionnaire désigné en mars 2022, le groupement GGL composé de la SAS Epona groupe GGL et de la SAS GGL Groupe, de mener à bien l’aménagement de l’écoquartier Bès Grand, de procéder à la levée des réserves sur le volet hydraulique en apportant à l’État toutes précisions utiles au traitement des eaux pluviales au stade de la réalisation de l’écoquartier.

Le nouveau projet envisage, pour tenir compte de l’augmentation des volumes à traiter (+ 25 logements), le traitement de 2 255 m3 de rétention par la mise en place de 12 bassins paysagers à ciel ouvert et de 4 noues de stockage.

L’aménageur a pour mission de procéder à l’acquisition du foncier nécessaire à l’aménagement de la Zac écoquartier Bès Grand.

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la délégation du droit de préemption urbain et d’exercice du droit d’expropriation au nom de la commune au groupement solidaire GGL sur le périmètre de la Zac Bès Grand en vue de la réalisation de l’opération aménagement. Dans le périmètre de la Zac, pour les besoins propres des nouveaux habitants, les principaux équipements publics à réaliser par l’aménageur sont les voies primaires et secondaires internes au quartier, les bassins et autres ouvrages de rétention paysagers tels que les noues, l’aménagement des liaisons douces et des parcours piétons, la création de places, placettes et de belvédères, l’aménagement des espaces verts et la mise en valeur des haies bocagères, l’éclairage public, la défense incendie, les espaces verts et récréatifs, les espaces communs, les réseaux (eau, électricité, assainissement, téléphonie et fibre…). Les équipements connexes à la Zac seront réalisés par la commune pour l’ensemble de la population : à savoir les jardins familiaux, la requalification de la route de la Capelle Saint-Martin (250 000 €), 50 % commune et 50 % aménageur et aménagement du parc du Cayrac (400 000 €), 75 % commune et 25 % aménageur.