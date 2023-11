Golinhac. La Saint-Martin 2023 est un bon cru

Malgré un temps pluvieux à la fête de la Saint-Martin, le soleil rayonnait dans le cœur des gens. Nombreux se sont pressés le week-end pour se retrouver en famille ou entre amis, certains sont venus de loin. Un programme varié et chargé était concocté par plusieurs associations pour toucher un large public, toutes générations confondues.

Dès le samedi, après la soupe au fromage préparée par le club de foot, cinquante-deux équipes se sont affrontées tard dans la nuit. De nombreux lots ont récompensé les meilleures équipes.

Dès l’aube, le club de l’Amitié était au fourneau pour régaler les convives au petit-déjeuner local : tripous, tête de veau, croissants, café… À 10 h 30, une messe a été célébrée par le frère Damien, accompagné du diacre François et animée par Clef de Sol et la Chorale du plateau. Puis la commémoration du 11-Novembre au monument aux morts a réuni beaucoup de monde pour un ce moment de devoir de mémoire. La municipalité a ensuite invité la population à partager le vin d’honneur et la fouace à la salle des fêtes.

En début d’après-midi, c’est le talentueux conteur Yves Lavernhes qui a présenté son spectacle "Carnicouflettes et Tourniminous" dans une salle comble. Son dynamisme, son humour, ses souvenirs d’enfance et d’antan ont séduit le public.

Une exposition de peinture, de tricot, de broderie, de macramé a attiré de nombreux visiteurs. Les enfants ont fait la queue pour se faire maquiller et ont apprécié l’initiation à l’origami. Les bénévoles de la bibliothèque ont profité de l’événement pour faire don de livres divers.

Sur la place du village, le groupe de guitare s’affairait à griller les châtaignes, vedettes de la fête, accompagnées de cidre doux, de vin chaud ou nouveau et Guillaume Fric faisait part de son talent d’accordéoniste pour animer le bourg. En fin d’après-midi, la chorale de Villecomtal "The Dourdou Singer" faisait vibrer les voûtes de l’église, avec un beau final. Le public a été conquis.À la tombée de la nuit, un grand feu d’artifice a éclairé le village de milles couleurs. Le soir, le Foyer rural a organisé le repas animé par la chanteuse Emilee, petite fille de Mimi, qui a clôturé les festivités.

Résultat du jambon : poids 5kg795 remporté par Joëlle Joulia et l’ours en peluche a été gagné par Gabin Delbouis.